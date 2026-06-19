Lamine Yamal se rindió a los pies de Lionel Messi: "Es el mejor de la historia"

Mientras tanto, el delantero se mantiene enfocado en completar su recuperación física. España deberá enfrentar a Arabia Saudita por la segunda fecha de la fase de grupos y Yamal dejó en claro que no pretende apresurar los tiempos. “Estoy bien, pero es muy pronto. Tengo un proceso de adaptación y no es el momento de jugar un partido entero. Sí puedo disputar los minutos que el entrenador considere”, concluyó la joya de 18 años de Barcelona.