Lamine Yamal se rindió a los pies de Lionel Messi: "Es el mejor de la historia"

Resumen para apurados
- Tras el hat-trick de Lionel Messi ante Argelia en el debut del Mundial 2026, el español Lamine Yamal elogió al argentino y lo calificó como el mejor jugador de la historia.
- El delantero de Barcelona elogió a Messi mientras se recupera de una molestia física para el partido de España ante Arabia Saudita, tras la repercusión del debut argentino.
- Yamal expresó su deseo de enfrentar a Argentina en las instancias decisivas del Mundial, proyectando un posible cruce histórico que genera gran expectativa en el torneo.
El hat-trick de Lionel Messi en el debut de la selección argentina en el Mundial 2026 continúa generando repercusiones en todo el planeta. Tras la goleada 3-0 sobre Argelia, las redes sociales, los medios internacionales y numerosas figuras del fútbol se deshicieron en elogios hacia el capitán argentino. Entre ellos apareció una voz particularmente significativa: la de Lamine Yamal, una de las máximas estrellas jóvenes del fútbol mundial.
El delantero español, figura de Barcelona y una de las principales cartas de España en esta Copa del Mundo, no escatimó palabras para referirse a la actuación del rosarino, autor de los tres goles argentinos en Kansas City. “¿El hat-trick de Messi? Cada partido que juega demuestra que es el mejor jugador de la historia. Si alguien aún tiene dudas, es porque las busca deliberadamente”, aseguró el atacante en declaraciones que rápidamente recorrieron el mundo.
Lejos de esquivar una eventual confrontación con el campeón del mundo, el atacante incluso se animó a imaginar un cruce entre ambas selecciones en las fases decisivas del torneo. “Ojalá nos crucemos con Argentina. Para ganar el Mundial hay que ganarle a los mejores. Si no nos encontramos en dieciseisavos, a lo mejor en la final. Somos España y queremos jugar contra los mejores”, afirmó.
Mientras tanto, el delantero se mantiene enfocado en completar su recuperación física. España deberá enfrentar a Arabia Saudita por la segunda fecha de la fase de grupos y Yamal dejó en claro que no pretende apresurar los tiempos. “Estoy bien, pero es muy pronto. Tengo un proceso de adaptación y no es el momento de jugar un partido entero. Sí puedo disputar los minutos que el entrenador considere”, concluyó la joya de 18 años de Barcelona.