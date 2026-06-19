La vez que Haití venció a Brasil 4-3 y escribió una página olvidada de la historia del fútbol

Cuando se habla de los antecedentes entre Brasil y Haití, la mayoría de las estadísticas oficiales muestran una historia completamente favorable para la Canarinha. Los registros más difundidos incluyen apenas tres enfrentamientos, todos con victorias brasileñas. Sin embargo, existe un capítulo que quedó perdido entre archivos incompletos, recortes de prensa y recuerdos dispersos: la tarde en que Haití derrotó 4-3 a Brasil.