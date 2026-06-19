La vez que Haití venció a Brasil 4-3 y escribió una página olvidada de la historia del fútbol
Ocurrió en 1999 durante la Copa del Caribe y permanece fuera de muchos registros estadísticos. A días de un nuevo cruce entre ambos seleccionados, resurge una de las mayores sorpresas que sufrió la Canarinha.
Resumen para apurados
- El seleccionado de Haití derrotó 4-3 a un juvenil de Brasil el 8 de junio de 1999 en Trinidad y Tobago por la Copa del Caribe, un hito histórico casi olvidado por las estadísticas.
- Brasil participó con un plantel de juveniles en desarrollo, mientras que Haití usó su selección mayor, imponiendo una clara diferencia física que determinó la histórica victoria.
- En el marco del Mundial 2026, este triunfo relegado de los archivos oficiales resurge como orgullo para Haití ante la expectativa de un nuevo enfrentamiento contra la Canarinha.
Cuando se habla de los antecedentes entre Brasil y Haití, la mayoría de las estadísticas oficiales muestran una historia completamente favorable para la Canarinha. Los registros más difundidos incluyen apenas tres enfrentamientos, todos con victorias brasileñas. Sin embargo, existe un capítulo que quedó perdido entre archivos incompletos, recortes de prensa y recuerdos dispersos: la tarde en que Haití derrotó 4-3 a Brasil.
La historia ocurrió el 8 de junio de 1999 en Trinidad y Tobago, durante la fase final de la Copa del Caribe. Más de dos décadas después, aquel resultado sigue siendo una de las mayores sorpresas del fútbol regional y una de las derrotas menos recordadas de la selección brasileña.
Un triunfo que casi desapareció de la memoria
El partido se disputó en el estadio Dr. João Havelange Centre of Excellence y correspondió a un torneo particular. Brasil había sido invitado por los organizadores de la Copa del Caribe y decidió participar con un plantel juvenil, muy lejos de las grandes estrellas que por entonces brillaban en el fútbol mundial.
No estaban Ronaldo, Rivaldo, Cafú ni Roberto Carlos. En su lugar viajaron futbolistas jóvenes que recién daban sus primeros pasos y que más adelante tendrían carreras destacadas.
Entre ellos aparecían nombres como Luisão, Edu Dracena, Fábio Rochemback y Ewerthon, quienes años después vestirían la camiseta de la selección mayor y jugarían en importantes clubes de Europa.
Aun así, pocos imaginaban una derrota frente a Haití. Pero ocurrió.
El conjunto caribeño protagonizó una actuación histórica y terminó imponiéndose por 4-3 en un resultado que sorprendió a toda la región y que terminó eliminando a Brasil de la competencia.
La sorpresa que marcó a los brasileños
Juliano Vicentini, uno de los integrantes de aquella selección juvenil, recordó años después qué fue lo que más impactó al plantel brasileño.
Según explicó, la diferencia física resultó determinante. Mientras Brasil se presentó con futbolistas jóvenes y en formación, Haití utilizó a varios integrantes de su selección absoluta, con mayor experiencia y fortaleza física.
Ese contraste terminó reflejándose dentro del campo de juego.
Incluso hoy existen diferencias en los registros sobre cómo se desarrolló el encuentro. Algunas crónicas indican que el primer tiempo terminó empatado sin goles, mientras que otras sostienen que Michel Gabriel adelantó a Haití antes del descanso.
Lo único indiscutible es el resultado final: Haití ganó 4-3 y dejó afuera a Brasil.
Tras aquella victoria, los haitianos avanzaron hasta las semifinales de la Copa del Caribe, donde fueron eliminados por Trinidad y Tobago, que terminaría consagrándose campeón del certamen.
Ahora, en pleno Mundial 2026, aquella historia volvió a cobrar relevancia. La comunidad haitiana revive con orgullo una de las mayores hazañas de su fútbol mientras espera un nuevo enfrentamiento frente a Brasil.
Un antecedente casi escondido en los archivos, pero imposible de borrar para quienes lo vivieron. Porque mucho antes de que Haití soñara con desafiar a las grandes potencias en una Copa del Mundo, ya había conseguido algo que parecía imposible: derrotar a Brasil.