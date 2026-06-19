Dani Olmo rompió el silencio sobre Julián Álvarez en medio de los rumores que lo vinculan con Barcelona
Mientras crecen las versiones sobre una millonaria oferta del club catalán por el delantero argentino, el futbolista español elogió públicamente a la figura de la Selección y lo definió como "uno de los mejores 9 del mundo".
Resumen para apurados
- Dani Olmo elogió a Julián Álvarez en el Mundial 2026 de EE. UU., tildándolo de clase mundial, en medio de los fuertes rumores de que el Barcelona busca fichar al atacante argentino.
- El Barcelona ofrecería unos 100 millones de euros, mientras que el Real Madrid elevaría la oferta a 150 millones, complicando la postura de salida de un receloso Atlético de Madrid.
- Las palabras de Olmo facilitan una posible transferencia histórica. El desenlace del millonario pase se definirá según la presión que ejerza el propio futbolista luego del torneo.
El nombre de Julián Álvarez se convirtió en uno de los grandes protagonistas del mercado de pases europeo mientras disputa el Mundial 2026 con la Selección. En las últimas semanas crecieron los rumores sobre un fuerte interés del Barcelona para quedarse con el delantero del Atlético de Madrid, una operación que podría transformarse en una de las más importantes del verano europeo.
En medio de ese escenario apareció una voz autorizada para hablar del atacante argentino. Dani Olmo, una de las figuras del conjunto catalán y actualmente concentrado con la selección española, no escatimó elogios cuando fue consultado sobre la posibilidad de compartir equipo con el campeón del mundo.
Las declaraciones llegaron después del empate entre España y Cabo Verde, apenas horas después de que Julián participara de la goleada argentina frente a Argelia.
Los elogios de Dani Olmo
Lejos de esquivar el tema, Olmo dejó en claro cuál es su opinión sobre el exdelantero de River.
"Julián es un jugador de clase mundial, todo el mundo lo sabe", afirmó el mediocampista español.
Pero no se quedó ahí. También destacó las condiciones futbolísticas y humanas del atacante argentino.
"Es uno de los mejores 9 actuales del mundo", aseguró.
Y completó el concepto con una valoración personal: "También es una buena persona".
Las palabras fueron interpretadas en España como una señal de respaldo a una posible llegada del delantero al Barcelona, aunque el propio Olmo evitó referirse directamente a las negociaciones.
Una operación que sacude al mercado
Los rumores alrededor de Julián Álvarez no dejan de crecer. Distintos medios europeos aseguran que Barcelona está dispuesto a realizar una oferta cercana a los 100 millones de euros para intentar convencer al Atlético de Madrid.
Sin embargo, la operación se presenta compleja por varios motivos. El primero es la histórica rivalidad entre ambos clubes. El segundo tiene que ver con la irrupción del Real Madrid, que según diversas versiones habría elevado la apuesta con una propuesta cercana a los 150 millones de euros.
Desde el Atlético manejan el tema con cautela e incluso cierta ironía. En el club madrileño consideran que desprenderse de una de sus máximas figuras sería una decisión extremadamente difícil, especialmente si el comprador es uno de sus principales competidores en La Liga.
Aun así, en España sostienen que la clave podría estar en la postura del propio futbolista. Si Julián decidiera presionar para salir, el escenario podría modificarse.
Por ahora, el delantero mantiene el foco exclusivamente en el Mundial. Tras un gran debut con la Selección Argentina, su prioridad es la competencia con la Albiceleste. Sin embargo, mientras los partidos avanzan en Estados Unidos, el mercado europeo sigue moviéndose alrededor de uno de los atacantes más codiciados del planeta.
Y en Barcelona ya hay figuras que dejaron en claro que lo recibirían con los brazos abiertos.