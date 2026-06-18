Copa del Mundo

Las dudas de Scaloni de cara al duelo con Austria: qué pasó con Tagliafico

La pelea entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez vuelve a escena; el entrenador analiza realizar otras modificaciones.

Las dudas de Scaloni de cara al duelo con Austria: qué pasó con Tagliafico
@AFASelección
Bruno Farano
Por Bruno Farano Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Scaloni evalúa cambios en la selección argentina durante las prácticas en Kansas City de cara al partido ante Austria en Dallas por la segunda fecha del Mundial.
  • Tras vencer a Argelia, el DT analiza disputas en el lateral derecho, el ataque entre Álvarez y Martínez, y la evolución de Tagliafico, quien es preservado sin urgencias.
  • Estas rotaciones confirman la política de competencia interna de Scaloni para mantener el máximo nivel físico y táctico del plantel durante todo el certamen mundialista.
Resumen generado con IA

La selección argentina sigue en Kansas City. Mientras el ruido del debut contra Argelia ya quedó atrás y la ciudad vuelve lentamente a la calma después del paso arrollador del “tornado” llamado Lionel Messi, puertas adentro del Compass Minerals Center la cabeza ya está puesta en Austria. Faltan cuatro días para el segundo compromiso en Dallas y, como suele ocurrir desde que Lionel Scaloni se hizo cargo del equipo, nada parece indicar que repetirá el mismo “11”.

Scaloni tiene dudas en varios sectores del campo. Una de ellas está en el lateral derecho, en donde Nahuel Molina y Gonzalo Montiel vuelven a pelear por un lugar. El ex River fue titular en el debut frente a Argelia, pero el entrenador nunca fue un hombre de nombres fijos y suele administrar las cargas y los momentos de cada futbolista. De hecho Molina jugó el segundo tiempo.

Más adelante también hay interrogantes. Julián Álvarez y Lautaro Martínez vuelven a protagonizar una disputa que se repite desde hace varios años. El "Toro" fue de la partida en el estreno y tuvo una actuación correcta, aunque el delantero del Atlético Madrid siempre representa una alternativa capaz de modificar el funcionamiento ofensivo por su movilidad y presión constante.

La otra incógnita pasa por la mitad de la cancha. El DT se debate entre mantener a Thiago Almada o busca alguna variante para ese sector.

La situación de Nicolás Tagliafico también merece un apartado. El lateral izquierdo continúa evolucionando y en estas horas se evaluará si está en condiciones de sumar algunos minutos contra Austria o si el cuerpo técnico prefiere esperar hasta el partido frente a Jordania. La buena actuación de Facundo Medina en el debut le dio tranquilidad a Scaloni. El defensor respondió y eso evita tener que acelerar los tiempos de recuperación de Tagliafico.

Mientras tanto, Kansas City sigue siendo el refugio elegido por los campeones del mundo. Quedan todavía algunos días en Missouri antes de partir rumbo a Dallas el domingo, y la rutina no se altera. Entrenamientos, recuperación y mucho trabajo puertas adentro. Porque si algo dejó en claro Scaloni desde que asumió es que la competencia interna no se detiene nunca y que incluso después de una victoria convincente, siempre hay espacio para una duda.

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Temas Mundial 2026 Selección Argentina de fútbolJulián ÁlvarezLautaro MartínezKansas City
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