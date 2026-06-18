Las dudas de Scaloni de cara al duelo con Austria: qué pasó con Tagliafico

Mientras tanto, Kansas City sigue siendo el refugio elegido por los campeones del mundo. Quedan todavía algunos días en Missouri antes de partir rumbo a Dallas el domingo, y la rutina no se altera. Entrenamientos, recuperación y mucho trabajo puertas adentro. Porque si algo dejó en claro Scaloni desde que asumió es que la competencia interna no se detiene nunca y que incluso después de una victoria convincente, siempre hay espacio para una duda.