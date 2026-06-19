Japón y Túnez harán historia al disputar el partido número 1000 de los Mundiales

Resumen para apurados
- Japón y Túnez jugarán este domingo el partido número 1000 en la historia de los Mundiales en el Estadio Monterrey, por el Grupo F del Mundial 2026.
- El hito ocurre en un torneo expandido a 48 selecciones. Japón llega de empatar ante Países Bajos, mientras que Túnez busca recuperarse de su derrota inicial contra Suecia.
- Que el partido 1000 sea entre una selección asiática y otra africana refleja la globalización del fútbol, superando el histórico dominio de Europa y Sudamérica.
Cuando Japón y Túnez salten al campo del Estadio Monterrey este domingo desde las 1, no sólo estarán disputando un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo F delMundial 2026. También serán protagonistas de un momento histórico: el duelo se convertirá en el partido número 1000 en la historia de la Copa del Mundo.
La cifra, difundida por FIFA, funciona como una síntesis perfecta de la evolución que experimentó el torneo desde aquella primera edición de 1930 en Uruguay, cuando apenas participaron 13 selecciones. Casi un siglo después, la Copa del Mundo alcanza un nuevo récord con 48 equipos participantes y una representación cada vez más diversa de todos los continentes.
El simbolismo no pasa inadvertido para los protagonistas. “Participar en el partido número 1000 de la Copa Mundial es algo realmente especial. Permite apreciar toda la historia del torneo y a los jugadores que escribieron sus capítulos más memorables”, señaló Ellyes Skhiri, capitán del seleccionado tunecino.
Del lado japonés, el entrenador Hajime Moriyasu también destacó la importancia del acontecimiento. “Como representantes de Japón y de Asia, es un gran honor formar parte de este encuentro histórico”, afirmó.
Más allá de la carga simbólica, ambos equipos llegan con necesidades concretas. Japón buscará ratificar las buenas sensaciones que dejó el empate 2-2 frente a Países Bajos en su debut, mientras que Túnez intentará recuperarse de la dura caída 5-1 ante Suecia.
Sin embargo, el contexto trasciende los puntos en juego. Que una selección asiática y otra africana sean las encargadas de disputar el partido número 1000 refleja el crecimiento global del fútbol durante las últimas décadas. Si en los primeros mundiales la competencia estuvo dominada casi exclusivamente por Europa y Sudamérica, la expansión de plazas y las inversiones en desarrollo impulsadas por FIFA permitieron una presencia cada vez mayor de países de otras regiones.
La edición 2026 representa el máximo exponente de esa transformación. Un total de 209 selecciones iniciaron el camino clasificatorio y continentes históricamente subrepresentados obtuvieron una cantidad récord de cupos.
Por eso, cuando el árbitro dé la orden de inicio en Monterrey, Japón y Túnez no sólo estarán disputando un partido. También estarán escribiendo una página más en la historia de un torneo que, a 96 años de su nacimiento, sigue ampliando sus fronteras y consolidándose como el evento deportivo más global del planeta.