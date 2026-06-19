Japón y Túnez harán historia al disputar el partido número 1000 de los Mundiales

Sin embargo, el contexto trasciende los puntos en juego. Que una selección asiática y otra africana sean las encargadas de disputar el partido número 1000 refleja el crecimiento global del fútbol durante las últimas décadas. Si en los primeros mundiales la competencia estuvo dominada casi exclusivamente por Europa y Sudamérica, la expansión de plazas y las inversiones en desarrollo impulsadas por FIFA permitieron una presencia cada vez mayor de países de otras regiones.