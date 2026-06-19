Sebastián Ganzburg presenta "El vértigo de las vanidades"

Resumen para apurados
- El escritor Sebastián Ganzburg presentará su tercer libro, "El vértigo de las vanidades", este viernes 19 de junio en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán.
- Publicada por InviKta, la obra combina poemas y microrrelatos escritos durante dos años. El lanzamiento incluirá música en vivo, charlas e intervenciones de artistas locales.
- Este lanzamiento consolida la trayectoria de Ganzburg y busca enriquecer la escena cultural tucumana mediante la fusión de la literatura con otras disciplinas artísticas.
Sebastián Ganzburg, escritor y periodista, lanza su tercer libro. La presentación será este viernes 19 de junio a las 19.30 en la Sala Miguel Arcángel, del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán.
"El vértigo de las vanidades", publicado por InviKta reúne microrrelatos y poemas. Traza el recorrido de una voz que trabaja la brevedad como forma. Dos géneros estructuran el volumen: el microrrelato, con mirada crítica sobre lo social y lo político, y la poesía, de tono confesional y personal. El prólogo pertenece a Sergio Lizárraga.
“Fueron dos años de mucho trabajo. Primero comencé con la escritura de poemas y a medida que fue pasando el tiempo me animé a los microrrelatos, un género que nunca lo había abordado y en el cual, hoy me siento muy cómodo”, comentó el autor.
En este sentido, indicó que “reunido el material se lo presenté a Nacho Jurao, un gran amigo, que estaba a punto de arrancar con Invikta, su nueva editorial. Lo trabajó, me hizo las devoluciones pertinentes y el libro en poco tiempo estuvo terminado”.
Respecto al título del libro, “en principio iba a tener otro título que expresaba la conjunción de la prosa y la poesía de manera explícita. Sin embargo, con buen tino, Nacho me sugirió uno de los versos del poema ‘Parar’, que le da el nombre al libro. Me pareció genial y le dimos para adelante”.
La presentación incluirá una charla con el autor conducida por Jurao, intervenciones escénicas de Belén Mercado, Paula Marcoux, José María Risso, Juliana González y María José Manzur. Además, habrá música en vivo, Manuel Mercado tocará el chelo, mientras que Miguel Domínguez le sacará melodías a la guitarra.
Sobre este punto, comentó que “el arte se nutre de arte, es decir, diversas expresiones artísticas en conjunto enriquecen cualquier momento cultural. Así que, apelamos, junto a Belén Mercado, mi compañera de vida, a algunos de nuestros amigos artistas para que nos acompañen en la velada. Se coparon y comenzó el diálogo creativo”.
Ganzburg nació en Jujuy en 1982 y reside en Tucumán desde 2002. Tiene dos libros anteriores: Entre tango y fútbol (2012) y Capturando poesía (2019). Participó en antologías, entre ellas El Puente. Cuentos de autores tucumanos (Ed. La Papa). Trabaja como periodista especializado cultura, política y tecnología.