DeportesTenis

Susto y triunfo: Francisco Cerúndolo recibió un pelotazo en la cara pero avanzó a semis de Queen's

El argentino se recuperó de un duro golpe, venció en tres sets al británico Arthur Fery y se convirtió en el primer tenista nacional en semis de Queen’s desde 2012. Este sábado busca la final ante Brandon Nakashima.

GRAN TORNEO. Francisco Cerúndolo volvió a ganar en Londres y ahora sueña con avanzar a la final.
GRAN TORNEO. Francisco Cerúndolo volvió a ganar en Londres y ahora sueña con avanzar a la final.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Francisco Cerúndolo clasificó a las semifinales del ATP 500 de Queen's en Londres tras vencer al británico Arthur Fery por 7-6, 3-6 y 6-4.
  • El argentino se sobrepuso a un duro partido de más de dos horas y a un fuerte pelotazo en la cara, siendo el primer nacional en llegar a esta instancia desde 2012.
  • Cerúndolo buscará la final ante Brandon Nakashima, consolidando su gran adaptación a la superficie de césped previo al comienzo de Wimbledon.
Resumen generado con IA

Francisco Cerúndolo avanzó a las semifinales del ATP 500 de Queen’s tras vencer al británico Arthur Fery por 7-6 (1), 3-6 y 6-4, en un exigente partido de dos horas y 37 minutos sobre el césped londinense. El tenista argentino, número 27 del ranking mundial, debió sobreponerse a un momento de preocupación durante el segundo set, cuando recibió un fuerte pelotazo en la cara en un intercambio en la red. Tras caer al suelo, Cerúndolo aceptó las disculpas de Fery, se incorporó con muestras de dolor y continuó jugando.

Fery, de 23 años y 140° del mundo, representó una dura batalla impulsado por el público local tras haber eliminado previamente a Adrian Mannarino. A pesar de ceder el primer parcial en el tie-break, el británico logró emparejar el marcador en la segunda manga aprovechando dos quiebres de servicio. En el set definitivo, el argentino impuso su jerarquía, mantuvo la agresividad desde el fondo y selló el triunfo con un quiebre en el décimo juego.

Con este resultado, Cerúndolo se convirtió en el primer argentino en llegar a las semifinales de Queen’s desde David Nalbandian en 2012. En busca del partido decisivo, se enfrentará este sábado desde las 9 ante el estadounidense Brandon Nakashima (32°). Esta actuación consolida la adaptación de Cerúndolo a la superficie, donde ya se consagró campeón en Eastbourne 2023, de cara al inicio de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, que se jugará entre el 29 de junio y el 12 de julio.

Temas LondresFrancisco Cerúndolo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?
1

¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?

Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?
2

Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?

Silencio en el corazón del centro: falleció Lorenzo Alderete, el músico que le ponía alma a las peatonales
3

Silencio en el corazón del centro: falleció Lorenzo Alderete, el músico que le ponía alma a las peatonales

Tras la polémica con Florencia Peña, Nico Occhiato respondió a quienes anunciaban el fin de Luzu
4

Tras la polémica con Florencia Peña, Nico Occhiato respondió a quienes anunciaban "el fin de Luzu"

Disparos en la vía pública y un desenlace fatal: un intento de femicidio paralizó barrio Sur
5

Disparos en la vía pública y un desenlace fatal: un intento de femicidio paralizó barrio Sur

Ranking notas premium
Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700
1

Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700

El PJ buscó reagruparse en El Cadillal, pero dejó mensajes de múltiples interpretaciones
2

El PJ buscó reagruparse en El Cadillal, pero dejó mensajes de múltiples interpretaciones

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana
3

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza
4

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza
5

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza

Más Noticias
Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City

Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City

Diario de viaje: el pasajero de la tobillera electrónica y una escena que parecía salida de una serie

Diario de viaje: el pasajero de la tobillera electrónica y una escena que parecía salida de una serie

Silencio en el corazón del centro: falleció Lorenzo Alderete, el músico que le ponía alma a las peatonales

Silencio en el corazón del centro: falleció Lorenzo Alderete, el músico que le ponía alma a las peatonales

Tras la polémica con Florencia Peña, Nico Occhiato respondió a quienes anunciaban el fin de Luzu

Tras la polémica con Florencia Peña, Nico Occhiato respondió a quienes anunciaban "el fin de Luzu"

El impactante cambio físico de Maxi López tras seis meses de entrenamiento: las fotos que sorprendieron en redes

El impactante cambio físico de Maxi López tras seis meses de entrenamiento: las fotos que sorprendieron en redes

Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?

Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?

¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?

¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?

México venció a Corea del Sur, convenció por momentos y es el primer clasificado a 16avos de final del Mundial 2026

México venció a Corea del Sur, convenció por momentos y es el primer clasificado a 16avos de final del Mundial 2026

Comentarios