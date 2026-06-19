Susto y triunfo: Francisco Cerúndolo recibió un pelotazo en la cara pero avanzó a semis de Queen's
El argentino se recuperó de un duro golpe, venció en tres sets al británico Arthur Fery y se convirtió en el primer tenista nacional en semis de Queen’s desde 2012. Este sábado busca la final ante Brandon Nakashima.
Resumen para apurados
- Francisco Cerúndolo clasificó a las semifinales del ATP 500 de Queen's en Londres tras vencer al británico Arthur Fery por 7-6, 3-6 y 6-4.
- El argentino se sobrepuso a un duro partido de más de dos horas y a un fuerte pelotazo en la cara, siendo el primer nacional en llegar a esta instancia desde 2012.
- Cerúndolo buscará la final ante Brandon Nakashima, consolidando su gran adaptación a la superficie de césped previo al comienzo de Wimbledon.
Francisco Cerúndolo avanzó a las semifinales del ATP 500 de Queen’s tras vencer al británico Arthur Fery por 7-6 (1), 3-6 y 6-4, en un exigente partido de dos horas y 37 minutos sobre el césped londinense. El tenista argentino, número 27 del ranking mundial, debió sobreponerse a un momento de preocupación durante el segundo set, cuando recibió un fuerte pelotazo en la cara en un intercambio en la red. Tras caer al suelo, Cerúndolo aceptó las disculpas de Fery, se incorporó con muestras de dolor y continuó jugando.
Le passing en pleine gorge Ã©galement appelÃ© le coup de la corde Ã linge !— Tennis Legend (@TennisLegende) June 19, 2026
La sensation doit Ãªtre dÃ©sagrÃ©able.
Rien de grave pour Francisco Cerundolo qui a repris et gagnÃ© le match contre Arthur Fery.pic.twitter.com/QzZ6KoMBcK
Fery, de 23 años y 140° del mundo, representó una dura batalla impulsado por el público local tras haber eliminado previamente a Adrian Mannarino. A pesar de ceder el primer parcial en el tie-break, el británico logró emparejar el marcador en la segunda manga aprovechando dos quiebres de servicio. En el set definitivo, el argentino impuso su jerarquía, mantuvo la agresividad desde el fondo y selló el triunfo con un quiebre en el décimo juego.
Con este resultado, Cerúndolo se convirtió en el primer argentino en llegar a las semifinales de Queen’s desde David Nalbandian en 2012. En busca del partido decisivo, se enfrentará este sábado desde las 9 ante el estadounidense Brandon Nakashima (32°). Esta actuación consolida la adaptación de Cerúndolo a la superficie, donde ya se consagró campeón en Eastbourne 2023, de cara al inicio de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, que se jugará entre el 29 de junio y el 12 de julio.