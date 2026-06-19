Susto y triunfo: Francisco Cerúndolo recibió un pelotazo en la cara pero avanzó a semis de Queen's

Con este resultado, Cerúndolo se convirtió en el primer argentino en llegar a las semifinales de Queen’s desde David Nalbandian en 2012. En busca del partido decisivo, se enfrentará este sábado desde las 9 ante el estadounidense Brandon Nakashima (32°). Esta actuación consolida la adaptación de Cerúndolo a la superficie, donde ya se consagró campeón en Eastbourne 2023, de cara al inicio de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, que se jugará entre el 29 de junio y el 12 de julio.