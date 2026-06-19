Interna en Portugal: el explosivo mensaje de la hermana de Cristiano Ronaldo tras el debut en el Mundial

Resumen para apurados
- Kátia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, criticó en redes sociales el flojo debut de Portugal en el Mundial 2026 tras empatar ante RD Congo, desatando una fuerte interna.
- El reclamo apuntó al juego colectivo y sumó tensión tras un polémico "me gusta" de Aveiro contra Bruno Fernandes. Su otra hermana, Elma, también cuestionó los fallos arbitrales.
- Esta controversia familiar expone las tensiones internas y la presión sobre el liderazgo de Portugal, lo que podría condicionar el clima del vestuario para el resto del torneo.
El empate 1-1 de Portugal frente a RD Congo en su estreno en el Mundial 2026 dejó más preocupación que alivio en el conjunto luso. Las expectativas eran altas, pero el rendimiento del equipo no estuvo a la altura y las críticas no tardaron en aparecer, tanto dentro como fuera del vestuario.
Una de las voces que más resonó fue la de Kátia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo. Muy activa en redes sociales, la cantante publicó un mensaje en Instagram que rápidamente tomó repercusión y alimentó las tensiones en torno al seleccionado.
“Mágicamente desaprendieron a recuperar balones, ganar duelos y hacer contraataques. El juego en el medio campo iba para atrás. Está siendo extraña esta Copa, muy extraña”, escribió, en clara alusión al flojo desempeño colectivo. Sin embargo, cerró con un tono más optimista: “Aunque empecemos mal, terminaremos acertando hasta el final”.
Lejos de quedar ahí, el episodio sumó un nuevo capítulo cuando se viralizó un “me gusta” de Kátia a una publicación crítica hacia Bruno Fernandes. El mensaje cuestionaba su liderazgo dentro del equipo en un momento clave, lo que fue interpretado como un dardo indirecto en medio de la sensibilidad que atraviesa el plantel.
La tensión también encontró eco en otra integrante de la familia. Elma Aveiro, hermana mayor del capitán portugués, expresó su malestar por supuestos fallos arbitrales y defendió las chances del equipo en el torneo: sostuvo que, pese al mal inicio, el seleccionado sigue siendo candidato.