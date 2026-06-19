Mundial 2026

Interna en Portugal: el explosivo mensaje de la hermana de Cristiano Ronaldo tras el debut en el Mundial

Kátia Aveiro apuntó contra el funcionamiento del equipo y un gesto en redes sociales avivó la polémica.

Kátia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo.
Kátia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Kátia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, criticó en redes sociales el flojo debut de Portugal en el Mundial 2026 tras empatar ante RD Congo, desatando una fuerte interna.
  • El reclamo apuntó al juego colectivo y sumó tensión tras un polémico "me gusta" de Aveiro contra Bruno Fernandes. Su otra hermana, Elma, también cuestionó los fallos arbitrales.
  • Esta controversia familiar expone las tensiones internas y la presión sobre el liderazgo de Portugal, lo que podría condicionar el clima del vestuario para el resto del torneo.
Resumen generado con IA

El empate 1-1 de Portugal frente a RD Congo en su estreno en el Mundial 2026 dejó más preocupación que alivio en el conjunto luso. Las expectativas eran altas, pero el rendimiento del equipo no estuvo a la altura y las críticas no tardaron en aparecer, tanto dentro como fuera del vestuario.

Una de las voces que más resonó fue la de Kátia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo. Muy activa en redes sociales, la cantante publicó un mensaje en Instagram que rápidamente tomó repercusión y alimentó las tensiones en torno al seleccionado.

“Mágicamente desaprendieron a recuperar balones, ganar duelos y hacer contraataques. El juego en el medio campo iba para atrás. Está siendo extraña esta Copa, muy extraña”, escribió, en clara alusión al flojo desempeño colectivo. Sin embargo, cerró con un tono más optimista: “Aunque empecemos mal, terminaremos acertando hasta el final”.

Interna en Portugal: el explosivo mensaje de la hermana de Cristiano Ronaldo tras el debut en el Mundial

Lejos de quedar ahí, el episodio sumó un nuevo capítulo cuando se viralizó un “me gusta” de Kátia a una publicación crítica hacia Bruno Fernandes. El mensaje cuestionaba su liderazgo dentro del equipo en un momento clave, lo que fue interpretado como un dardo indirecto en medio de la sensibilidad que atraviesa el plantel.

Interna en Portugal: el explosivo mensaje de la hermana de Cristiano Ronaldo tras el debut en el Mundial

La tensión también encontró eco en otra integrante de la familia. Elma Aveiro, hermana mayor del capitán portugués, expresó su malestar por supuestos fallos arbitrales y defendió las chances del equipo en el torneo: sostuvo que, pese al mal inicio, el seleccionado sigue siendo candidato.

Temas Mundial 2026 Cristiano Ronaldo
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
México venció a Corea del Sur, convenció por momentos y es el primer clasificado a 16avos de final del Mundial 2026
1

México venció a Corea del Sur, convenció por momentos y es el primer clasificado a 16avos de final del Mundial 2026

Crece la preocupación por la salud de Jorge Messi: qué se sabe hasta ahora
2

Crece la preocupación por la salud de Jorge Messi: qué se sabe hasta ahora

La mamá de Lionel Messi habló tras el llanto del capitán en medio del problema de salud de Jorge Messi
3

La mamá de Lionel Messi habló tras el llanto del capitán en medio del problema de salud de Jorge Messi

El otro Messi: quién es Jorge, el padre del capitán argentino cuya salud preocupa en el Mundial 2026
4

El otro Messi: quién es Jorge, el padre del capitán argentino cuya salud preocupa en el Mundial 2026

Media hora en la que el fútbol dejó de importar: así se vivió el revuelo en el búnker de la Selección por Jorge Messi
5

Media hora en la que el fútbol dejó de importar: así se vivió el revuelo en el búnker de la Selección por Jorge Messi

Se terminó la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026: tabla posiciones, agenda y goleadores
6

Se terminó la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026: tabla posiciones, agenda y goleadores

Más Noticias
Pronóstico para el fin de semana Tucumán: el cielo se despejará en la cuenta regresiva para la llegada del invierno

Pronóstico para el fin de semana Tucumán: el cielo se despejará en la cuenta regresiva para la llegada del invierno

Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?

Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?

¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?

¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?

México venció a Corea del Sur, convenció por momentos y es el primer clasificado a 16avos de final del Mundial 2026

México venció a Corea del Sur, convenció por momentos y es el primer clasificado a 16avos de final del Mundial 2026

Disparos en la vía pública y un desenlace fatal: un intento de femicidio paralizó barrio Sur

Disparos en la vía pública y un desenlace fatal: un intento de femicidio paralizó barrio Sur

Dejó el periodismo, se recibió de sommelier y ahora defiende el carácter del vino tucumano

Dejó el periodismo, se recibió de sommelier y ahora defiende el carácter del vino tucumano

Legislatura: el oficialismo pudo sancionar una serie de reformas judiciales que despertaron polémica en la oposición

Legislatura: el oficialismo pudo sancionar una serie de reformas judiciales que despertaron polémica en la oposición

Tiros en Barrio Sur: un militar retirado se quitó la vida tras herir a un joven y agredir a su ex pareja

Tiros en Barrio Sur: un militar retirado se quitó la vida tras herir a un joven y agredir a su ex pareja

Comentarios