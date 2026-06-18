Política

Tucumán estuvo presente en la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal

“Es un organismo técnico donde analizamos el cumplimiento de pautas preestablecidas por leyes específicas", afirmó Daniel Abad.

Abad participó en Entre Ríos de una nueva reunión del Consejo Federal de Responsabilidad fiscal que contó con la presencia del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.
Abad participó en Entre Ríos de una nueva reunión del Consejo Federal de Responsabilidad fiscal que contó con la presencia del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad, se reunió este jueves en Entre Ríos con su par nacional, Luis Caputo, para analizar las cuentas públicas de las provincias.
  • En el encuentro del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal se evaluó el cumplimiento de leyes específicas y la administración de los recursos públicos de las provincias.
  • La histórica participación de un ministro de Economía de la Nación tras años de ausencia busca fortalecer el federalismo y coordinar futuras políticas fiscales conjuntas.
Resumen generado con IA

El ministro de Economía de la Provincia, Daniel Abad, participó este jueves de una nueva reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal que se realizó en Paraná, Entre Ríos, con la presencia de ministros de Economía de todo el país y del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

Durante el encuentro, desarrollado en el Centro Provincial de Convenciones, las autoridades analizaron la evolución de las cuentas públicas, el cumplimiento de las pautas establecidas por la Ley de Responsabilidad Fiscal y la situación económica de las provincias adheridas al organismo.

Abad destacó la importancia de estos espacios de trabajo conjunto entre las jurisdicciones y valoró el intercambio de experiencias sobre la administración de los recursos públicos.

“Es un organismo técnico donde analizamos el cumplimiento de pautas preestablecidas por leyes específicas. Es un encuentro donde intercambiamos experiencias, valoramos algunas cuestiones y nos enteramos de lo que están haciendo las otras provincias”, expresó el ministro tucumano.

Asimismo, agradeció la recepción brindada por las autoridades entrerrianas y resaltó la participación del titular de la cartera económica nacional en la reunión.

“Es un día que hay que festejar por el hecho de que hacía mucho tiempo que un ministro de Economía de la Nación no venía al Consejo Federal”, sostuvo.

La jornada contó con la presencia del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de ministros de Economía de distintas provincias, quienes compartieron un espacio de análisis y seguimiento de las variables fiscales contempladas por la normativa vigente.


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