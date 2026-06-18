Canadá dejó de pedir permiso: logró su primera victoria en un Mundial y va por más

El resultado impacta por la magnitud, pero también por lo que representa. Porque Canadá llegaba con dudas, con la presión de jugar en casa y con la necesidad de demostrar que el crecimiento de los últimos años no era una casualidad. Lo hizo con autoridad, intensidad y una voracidad ofensiva que desbordó a un rival que venía de dejar una imagen mucho más competitiva frente a Suiza.