Canadá dejó de pedir permiso: logró su primera victoria en un Mundial y va por más
La goleada 6-0 sobre Qatar significó la primera victoria mundialista de los norteamericanos y confirmó el crecimiento de Concacaf. Del otro lado, los asiáticos mostraron una preocupante involución y quedaron al borde de la eliminación.
Resumen para apurados
- Canadá logró la primera victoria mundialista de su historia al golear 6-0 a Qatar en Vancouver, durante la segunda fecha de la Copa del Mundo 2026.
- El triunfo canadiense se consolidó mediante un triplete de Jonathan David, goles de Larin y Saliba, y la expulsión de dos jugadores qataríes que facilitó la goleada histórica.
- Con este resultado, Canadá depende de sí mismo ante Suiza para liderar su grupo, mientras que confirma el crecimiento competitivo de la Concacaf en el ámbito internacional.
Canadá necesitaba una noche que le permitiera dejar de ser una promesa simpática para convertirse en una realidad mundialista. La encontró en Vancouver. Y la encontró de la manera más contundente posible: con una goleada histórica por 6-0 sobre Qatar que no solo significó la primera victoria canadiense en la historia de los Mundiales, sino también una declaración de intenciones de una Concacaf que sigue acumulando argumentos para sentarse en la mesa de los protagonistas.
El resultado impacta por la magnitud, pero también por lo que representa. Porque Canadá llegaba con dudas, con la presión de jugar en casa y con la necesidad de demostrar que el crecimiento de los últimos años no era una casualidad. Lo hizo con autoridad, intensidad y una voracidad ofensiva que desbordó a un rival que venía de dejar una imagen mucho más competitiva frente a Suiza.
Y ahí aparece la otra cara de la moneda. Si Canadá dio un paso adelante, Qatar dio varios hacia atrás. El equipo asiático había mostrado herramientas interesantes en su estreno, especialmente en algunos pasajes donde logró discutirle el partido a una selección europea. Esta vez fue todo lo contrario. Se desordenó rápidamente, perdió la compostura, se quedó sin respuestas futbolísticas y terminó protagonizando una actuación preocupante.
Contundencia canadiense
La diferencia entre ambos fue evidente desde el inicio. Canadá asumió el protagonismo, monopolizó la pelota y jugó con una convicción que pocas veces se había visto en una Copa del Mundo. El primer gol de Cyle Larin fue apenas la confirmación de algo que ya se percibía en el desarrollo. Jonathan David amplió la ventaja con dos tantos y, cuando Homam Al-Amin vio la tarjeta roja antes del descanso, el partido prácticamente quedó sentenciado.
El segundo tiempo fue una prolongación de la agonía qatarí. La expulsión de Assim Madibo tras la durísima entrada que lesionó a Ismaël Koné terminó de romper cualquier equilibrio. Con nueve jugadores, Qatar quedó expuesto a una goleada que pudo haber sido incluso más amplia.
Canadá no tuvo piedad. Nathan Saliba, que ingresó precisamente por el lesionado Koné, convirtió un gol cargado de simbolismo. Después llegaron el tanto en contra de Mohammad Al Manai y el hat-trick de Jonathan David gracias a un tanto sobre el final para completar una noche perfecta en el marcador y amarga en lo emocional por la lesión de uno de sus futbolistas más importantes.
Pero más allá del resultado, el partido deja una lectura interesante sobre el Mundial. Durante años se discutió el crecimiento de Concacaf y la posibilidad de que las selecciones de la región pudieran competir de igual a igual con las potencias tradicionales. Este torneo empieza a ofrecer respuestas. Estados Unidos, México y Canadá han mostrado versiones competitivas y la sensación es que la confederación ya no se conforma con participar. Quiere influir.
Golpe al rendimiento asiático
En la vereda opuesta, el golpe para Asia es significativo. Hasta aquí, varias selecciones del continente habían dejado señales positivas y resultados alentadores. Qatar representa el primer gran tropiezo colectivo. No solamente por la derrota, sino por la forma. Porque los errores tácticos, las expulsiones y la falta de reacción construyeron una imagen muy distinta a la que había dejado apenas unos días atrás.
Con cuatro puntos, Canadá llega a la última fecha dependiendo de sí mismo y con la clasificación prácticamente al alcance de la mano. El duelo contra Suiza definirá el liderazgo del grupo, pero también servirá para medir hasta dónde puede llegar un equipo que parece haber encontrado confianza en el momento justo.
Qatar, en cambio, queda contra las cuerdas. Tiene apenas un punto, una diferencia de gol muy negativa y la sensación de haber desperdiciado una oportunidad valiosa para sostener sus aspiraciones. En un Mundial donde los detalles suelen marcar el destino de las selecciones, los asiáticos dejaron escapar mucho más que un partido.
Y Canadá, por primera vez en su historia mundialista, aprovechó la ocasión para anunciar que quiere ser algo más que un invitado.