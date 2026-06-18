Mundial 2026

Escalofriante lesión en el Mundial 2026: Ismaël Koné salió en camilla tras una dura entrada

El mediocampista canadiense sufrió una grave lesión en el partido frente a Qatar. El jugador responsable de la infracción fue expulsado y el estadio despidió al futbolista con una ovación.

Koné sufrió una dura lesión.
Koné sufrió una dura lesión.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El canadiense Ismaël Koné sufrió una grave lesión tras recibir una violenta entrada en el partido ante Qatar por el Mundial 2026, debiendo abandonar el campo en camilla.
  • El hecho ocurrió en el segundo tiempo tras una dura falta que causó la expulsión del infractor qatarí. Koné fue retirado entre ovaciones mientras Canadá sellaba su victoria.
  • A pesar del triunfo que acerca a Canadá a los 16avos de final, la gran preocupación radica en los estudios médicos que determinarán si Koné podrá seguir jugando el Mundial.
Resumen generado con IA

La victoria de Canadá sobre Qatar por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026 quedó marcada por una escena que generó preocupación dentro y fuera del campo de juego. Ismaël Koné, una de las piezas importantes del seleccionado norteamericano, sufrió una grave lesión tras una violenta entrada y tuvo que abandonar el partido en camilla.

La acción ocurrió a los nueve minutos del segundo tiempo, cuando el encuentro todavía mantenía intensidad pese a la diferencia numérica que ya favorecía a los canadienses.

En una disputa por la pelota, el futbolista qatarí Moise Bombito llegó tarde y terminó impactando de lleno sobre la pierna izquierda de Koné. La dureza de la infracción provocó una inmediata reacción de jugadores, árbitros y cuerpo médico.

Roja directa y preocupación inmediata

El árbitro no dudó al momento de tomar una decisión disciplinaria. Tras observar la gravedad de la acción, expulsó de manera directa a Bombito.

La tarjeta roja agravó aún más la situación de Qatar, que ya jugaba con un futbolista menos desde el final del primer tiempo debido a la expulsión de Homam Al-Amin.

Con apenas nueve jugadores sobre el terreno de juego, el seleccionado asiático terminó de perder cualquier posibilidad de reacción ante un rival que aprovechó los espacios para ampliar diferencias en el marcador.

Sin embargo, el resultado pasó a un segundo plano. Todas las miradas se centraron en Koné y en la gravedad de la lesión sufrida.

Ovación mientras abandonaba el campo

Los médicos ingresaron rápidamente para asistir al mediocampista canadiense, quien no pudo continuar jugando.

Después de varios minutos de atención, fue retirado en camilla ante la preocupación de sus compañeros y rivales.

En un gesto de reconocimiento y apoyo, los hinchas presentes en el estadio lo despidieron con una larga ovación mientras abandonaba el campo de juego.

Hasta el momento, las autoridades médicas no difundieron un diagnóstico definitivo sobre el alcance de la lesión. Sin embargo, las primeras imágenes generaron preocupación y llevaron a diversos medios a advertir sobre la dureza del impacto.

Pese al duro golpe emocional que significó perder a uno de sus futbolistas más importantes, Canadá logró sostener su dominio y selló una victoria contundente que lo deja muy cerca de asegurar la clasificación a los 16avos de final.

Ahora, la principal incógnita pasa por conocer el estado físico de Koné y determinar si podrá volver a jugar en el resto de la competencia o si su participación en el Mundial llegó prematuramente a su fin.

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