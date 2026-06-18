Thierry Henry fue lapidario con Cristiano Ronaldo tras el empate de Portugal: "El equipo necesita goles, no vos"
El exdelantero francés cuestionó la actuación del capitán portugués en el debut ante República Democrática del Congo y aseguró que priorizó su búsqueda personal del gol por encima del juego colectivo.
Resumen para apurados
- Thierry Henry criticó a Cristiano Ronaldo por priorizar el gol personal tras el empate 1-1 de Portugal ante RD Congo en el debut del Mundial 2026, afectando el juego colectivo.
- Henry detalló una jugada donde Ronaldo intervino en un pase destinado a Bruno Fernandes, frustrando una opción clara de gol y prolongando su sequía anotadora con la selección.
- El empate complica a Portugal en el Grupo K de la Copa del Mundo y aumenta la presión sobre Ronaldo, cuya reacción en el próximo partido será clave para el futuro del equipo.
El empate 1-1 entre Portugal y República Democrática del Congo por la primera fecha del Mundial 2026 dejó secuelas más allá del resultado. Una de las voces más críticas fue la de Thierry Henry, quien analizó el desempeño de Cristiano Ronaldo y apuntó directamente contra una de las decisiones tomadas por el delantero durante el encuentro.
El histórico goleador francés, hoy analista de televisión, cuestionó la actuación del capitán portugués y sostuvo que su obsesión por marcar terminó perjudicando al equipo en una acción que pudo haber terminado en gol para los lusos.
"El equipo necesita marcar goles, no vos"
Durante su participación en la cadena Fox, Henry explicó una jugada puntual que utilizó como ejemplo para fundamentar su crítica.
La acción comenzó con una ofensiva conducida por Francisco Conceição. Según el exfutbolista francés, Cristiano Ronaldo cometió un error de interpretación al intentar intervenir en una jugada que tenía como destinatario a Bruno Fernandes.
"El equipo necesita marcar goles, no vos", afirmó Henry al analizar la secuencia.
Para el campeón del mundo en 1998, la mejor decisión habría sido que Ronaldo atacara el área chica y arrastrara a los defensores. De esa manera, Fernandes habría quedado en una posición ideal para definir.
Sin embargo, el portugués optó por cruzarse en la trayectoria del balón intentando participar de la jugada. Para Henry, esa elección terminó complicando una situación que podía haber sido mucho más peligrosa para la defensa congoleña.
La frustración de Bruno Fernandes
El exdelantero también destacó la reacción inmediata de Bruno Fernandes después de la acción.
Según explicó, las imágenes muestran claramente los gestos de frustración del mediocampista, quien parecía pedirle a Ronaldo que dejara pasar el balón.
"Dejala pasar", interpretó Henry al describir la reacción del futbolista del Manchester United.
La crítica se sumó a una valoración general poco favorable sobre el rendimiento de Cristiano durante el encuentro. Diversos analistas coincidieron en que el delantero tuvo un debut discreto y desperdició dos oportunidades claras para convertir.
El resultado dejó a Portugal en una situación incómoda dentro del Grupo K. Con apenas un punto, el conjunto dirigido por Roberto Martínez quedó por detrás de Colombia, que lidera la zona tras derrotar a Uzbekistán.
Además, el empate prolongó la sequía goleadora de Ronaldo con la selección portuguesa, una estadística que comienza a generar preocupación en medio de un torneo donde cada partido puede resultar decisivo.
Pese a ello, el capitán sigue siendo una de las principales referencias del equipo y todas las miradas estarán puestas en su reacción durante la próxima presentación de Portugal.
Por ahora, la actuación del máximo goleador histórico del fútbol internacional generó más críticas que elogios. Y ninguna fue tan contundente como la de Thierry Henry.