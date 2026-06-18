Un partido hizo historia en el Mundial 2026: por primera vez una terna arbitral femenina completa dirigió un encuentro
El duelo entre República Checa y Sudáfrica quedó marcado por un hecho inédito en las Copas del Mundo. La estadounidense Tori Penso encabezó un equipo arbitral integrado exclusivamente por mujeres de la misma federación.
Resumen para apurados
- Por primera vez en la historia, una terna arbitral femenina de un mismo país (EE.UU.) dirigió un partido del Mundial masculino 2026 entre República Checa y Sudáfrica.
- La jueza Tori Penso lideró el equipo junto a sus compatriotas Mayo y Nesbitt. Supera el hito de Qatar 2022, donde la francesa Frappart dirigió con asistentes de otros países.
- El logro consolida el plan de inclusión de la FIFA para dar mayor protagonismo a las mujeres, y se prevé que más árbitras dirijan partidos en las siguientes fases del torneo.
El empate entre República Checa y Sudáfrica por el Mundial 2026 dejó mucho más que un resultado deportivo. El encuentro pasó a la historia por un hecho sin precedentes: fue la primera vez que una terna arbitral femenina completa de un mismo país dirigió un partido de una Copa del Mundo masculina.
La protagonista principal fue la estadounidense Tori Penso, una de las árbitras más reconocidas de la Concacaf y una figura en ascenso dentro del arbitraje internacional. Junto a sus compatriotas Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt, protagonizó una jornada que representó un nuevo paso en la integración de las mujeres en el fútbol de élite.
Un hito para el arbitraje mundial
Penso se convirtió en apenas la segunda mujer en dirigir un partido de un Mundial masculino. La jueza ya contaba con antecedentes destacados, entre ellos haber arbitrado la final del Mundial Femenino de 2023 y varios encuentros de la Major League Soccer.
A su lado estuvieron Mayo y Nesbitt como árbitras asistentes, completando una terna íntegramente estadounidense sobre el terreno de juego.
El protagonismo femenino también se extendió a otras funciones. La cuarta árbitra fue Campbell-Kirk Waugh, mientras que el sistema VAR estuvo encabezado por la nicaragüense Tatiana Guzmán.
La designación fue celebrada por distintos sectores del fútbol internacional, ya que representa un avance significativo en el proceso de inclusión impulsado por la FIFA durante los últimos años.
La diferencia con Qatar 2022
El antecedente inmediato se había producido en Qatar 2022, cuando la francesa Stéphanie Frappart se transformó en la primera mujer en dirigir un partido de una Copa del Mundo masculina.
Sin embargo, aquella experiencia tuvo características diferentes. Frappart estuvo acompañada por la brasileña Neuza Back y la mexicana Karen Díaz Medina, mientras que el equipo del VAR estuvo integrado exclusivamente por hombres.
La situación vivida en 2026 marca un nuevo escalón en esa evolución. Por primera vez, la totalidad del equipo arbitral de campo perteneció a una misma federación nacional y estuvo conformado por mujeres.
La FIFA considera estas designaciones parte de una política destinada a otorgar una participación cada vez mayor a las árbitras en las máximas competencias internacionales.
De hecho, se espera que otras juezas tengan oportunidades durante el resto del torneo. Entre ellas aparece la mexicana Katia García, una de las candidatas a dirigir encuentros en las próximas fases de la competencia.
Mientras tanto, el partido entre República Checa y Sudáfrica ya quedó registrado en los libros de historia. No por el resultado, que complicó las aspiraciones de ambos seleccionados en su grupo, sino por una imagen que simboliza la evolución del fútbol mundial: una terna arbitral femenina completa conduciendo un partido de la Copa del Mundo masculina.