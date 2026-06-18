La pieza que extrañó Scaloni: Paredes está listo para volver y Argentina recupera una solución clave
El mediocampista dejó atrás la lesión muscular que lo marginó del debut frente a Argelia y podría sumar minutos contra Austria. Su regreso le devuelve a la Selección un perfil táctico que no abunda en el plantel.
Resumen para apurados
- Leandro Paredes se recuperó de una lesión muscular y está listo para reaparecer con la Selección Argentina este lunes ante Austria en Dallas durante el Mundial 2026.
- El mediocampista arrastraba una molestia en el isquiotibial derecho sufrida con Boca Juniors, lo que le impidió jugar los amistosos previos y el debut triunfal ante Argelia.
- Su retorno le ofrece a Scaloni un perfil táctico posicional único para corregir fallas defensivas y regular cargas físicas de cara al partido clave contra Jordania.
La Selección recibió una de las noticias más esperadas desde el inicio del Mundial 2026. Leandro Paredes dejó atrás la lesión muscular que lo obligó a perderse los amistosos previos y el debut frente a Argelia, y está cada vez más cerca de volver a jugar.
El mediocampista de Boca sufrió una lesión en el isquiotibial derecho durante la entrada en calor de un encuentro de Copa Libertadores frente a Universidad Católica. Esa molestia alteró toda su preparación para la Copa del Mundo y obligó al cuerpo técnico de Lionel Scaloni a manejar con cautela su recuperación.
Durante los primeros días de trabajo en Kansas, Paredes entrenó de manera diferenciada. Sin embargo, la evolución fue favorable y en las últimas prácticas ya se integró normalmente al grupo, una señal que alimenta las chances de verlo nuevamente en acción este lunes ante Austria, en Dallas.
Un perfil que no sobra en la Selección
Más allá de la jerarquía individual del futbolista, el posible regreso de Paredes tiene una importancia táctica especial para el equipo argentino.
Dentro del mediocampo albiceleste existen futbolistas de enorme calidad como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul. Sin embargo, ninguno posee exactamente las mismas características que el capitán de Boca.
Paredes es el volante más posicional del plantel. Su capacidad para ubicarse por delante de los defensores, ordenar la circulación de la pelota y proteger los espacios lo convierten en una pieza singular dentro del esquema de Scaloni.
En el estreno frente a Argelia, Argentina mostró algunos problemas en el retroceso y en la recuperación tras pérdida. Aunque el triunfo por 3-0 nunca estuvo en riesgo, el cuerpo técnico detectó detalles a corregir para los próximos compromisos.
En ese contexto, la presencia de Paredes aparece como una solución natural. Además de aportar equilibrio defensivo, ofrece salida limpia desde el fondo y una lectura táctica que suele ser determinante en partidos cerrados.
La mira puesta en Austria y lo que viene
La idea del cuerpo técnico es que el mediocampista recupere progresivamente ritmo de competencia. Por eso, los próximos entrenamientos serán fundamentales para determinar cuántos minutos puede disputar frente a Austria.
Si responde bien físicamente, no se descarta que tenga participación durante el segundo encuentro del Grupo J y que luego pueda aspirar a una titularidad en la tercera fecha frente a Jordania.
Además, una victoria ante Austria podría asegurar anticipadamente el liderazgo de la zona, dependiendo de lo que ocurra en el duelo entre Jordania y Argelia. Ese escenario permitiría administrar cargas y ofrecerle a Paredes un contexto ideal para completar su puesta a punto.
La recuperación del mediocampista llega en un momento clave del torneo. Porque Argentina no solo recupera a un campeón del mundo y a una voz importante dentro del vestuario. También vuelve a contar con una pieza táctica que puede ayudar a corregir algunos de los aspectos que Scaloni observó tras el debut.
Y en un Mundial, esos detalles suelen marcar la diferencia.