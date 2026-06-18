Debutó en el Mundial 2026 mientras River le buscaba salida: la increíble situación de Kevin Castaño

Kevin Castaño atraviesa uno de los momentos más contradictorios de su carrera. Mientras cumple el sueño de disputar un Mundial con la Selección de Colombia, su futuro a nivel de clubes está rodeado de incertidumbre. La paradoja es tan llamativa que se produjo prácticamente en simultáneo: debutó en la Copa del Mundo 2026 y, al mismo tiempo, River confirmó que no será tenido en cuenta por Eduardo Coudet.