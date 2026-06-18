Mbappé se subió a un andamio en pleno Mundial 2026 y sorprendió a todos con su explicación

Resumen para apurados
- Kylian Mbappé sorprendió al subirse a un andamio en el entrenamiento de Francia en el Mundial 2026 para analizar desde la altura los movimientos tácticos de sus compañeros.
- El delantero observó la práctica con los analistas para aprender del juego, una conducta que ya realizaba en su etapa en el PSG bajo la conducción técnica de Luis Enrique.
- El hecho refleja el perfil analítico de Mbappé en un torneo donde busca clasificar a Francia a octavos y acecha los récords históricos de goleadores de Messi y Miroslav Klose.
Kylian Mbappé volvió a ser noticia en el Mundial 2026. Pero esta vez no fue por sus goles, sus récords ni sus actuaciones con la camiseta de Francia. El delantero del Real Madrid llamó la atención por una imagen tan curiosa como reveladora: se subió a un andamio durante un entrenamiento de la selección francesa para observar los movimientos de sus compañeros desde las alturas.
La escena ocurrió pocos días después del triunfo frente a Senegal en el debut mundialista. Mientras los futbolistas que no habían sumado minutos realizaban trabajos específicos, Mbappé decidió abandonar momentáneamente el césped y ubicarse junto a los camarógrafos y analistas de video del seleccionado.
La obsesión por entender el juego
La decisión sorprendió incluso a integrantes del cuerpo técnico. Sin embargo, el propio futbolista explicó rápidamente los motivos de su particular conducta.
Según detalló, buscaba observar mejor los movimientos tácticos del equipo. Desde esa posición elevada, entendía que podía apreciar aspectos que resultan más difíciles de detectar a ras de suelo.
"Para ver mejor", respondió cuando le preguntaron por qué había subido al andamio.
Uno de los camarógrafos presentes bromeó con la situación y lo bautizó como "el cuarto analista de video" de Francia. Lejos de tomárselo como una cargada, Mbappé respondió con una frase que resume buena parte de su mentalidad competitiva.
"Así siempre puedo aprender", contestó el capitán francés.
La anécdota no es aislada. Quienes compartieron plantel con él en el PSG aseguran que ya realizaba observaciones similares durante la etapa de Luis Enrique como entrenador. El delantero considera que comprender los movimientos colectivos desde distintos ángulos le permite mejorar su interpretación del juego.
â¼ï¸ð«ð· Kylian MbappÃ© SUPERVISANDO EL ENTRENAMIENTO de la SelecciÃ³n Francesa.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 18, 2026
SÃ, subido a un andamio como Luis Enrique. pic.twitter.com/1draDpxbPr
Un Mundial a ritmo de récord
Mientras alimenta su curiosidad táctica fuera de la cancha, Mbappé continúa construyendo una carrera histórica dentro de ella.
En el debut ante Senegal marcó un doblete que resultó decisivo para la victoria francesa. Esos goles le permitieron alcanzar los 14 tantos en Copas del Mundo, igualando la marca de la leyenda alemana Gerd Müller.
Además, quedó a apenas dos conquistas de los máximos goleadores históricos de los Mundiales: Lionel Messi y Miroslav Klose.
Como si fuera poco, ya se consolidó como el máximo artillero de todos los tiempos de la selección francesa, un logro que parecía reservado para figuras legendarias y que alcanzó con apenas 27 años.
Ahora, Francia se prepara para enfrentar a Irak en Filadelfia con el objetivo de asegurar la clasificación a los 16avos de final. Y mientras los defensores rivales buscan la manera de frenar a uno de los delanteros más determinantes del planeta, Mbappé sigue estudiando el juego desde todos los ángulos posibles. Incluso desde lo alto de un andamio.