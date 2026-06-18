Mbappé se subió a un andamio en pleno Mundial 2026 y sorprendió a todos con su explicación

Kylian Mbappé volvió a ser noticia en el Mundial 2026. Pero esta vez no fue por sus goles, sus récords ni sus actuaciones con la camiseta de Francia. El delantero del Real Madrid llamó la atención por una imagen tan curiosa como reveladora: se subió a un andamio durante un entrenamiento de la selección francesa para observar los movimientos de sus compañeros desde las alturas.