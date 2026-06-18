Mientras sus rivales estudian videos, él lee novelas: quién es Xaver Schlager, la figura austríaca que enfrentará a Argentina
Xaver Schlager, una de las figuras de Austria, encuentra en la literatura una herramienta para prepararse mentalmente para la competencia. Mientras espera el duelo contra la "Albiceleste", recibirá nuevos libros en plena concentración mundialista.
Resumen para apurados
- El volante austríaco Xaver Schlager se prepara mentalmente leyendo novelas en California antes de enfrentar a Argentina este lunes en Dallas por el Mundial de fútbol.
- El volante del RB Leipzig usa la literatura de Thomas Bernhard para enfocarse tras superar una grave lesión de ligamentos que lo marginó de la última Eurocopa.
- Este cruce ante la Argentina de Messi medirá la templanza y el nivel táctico de Schlager, consolidado como pieza clave de Austria para avanzar en la Copa del Mundo.
En un Mundial repleto de figuras que dominan las redes sociales y viven bajo el foco permanente de las cámaras, Xaver Schlager sobresale por una pasión mucho más silenciosa. El mediocampista austríaco de 28 años tiene una costumbre poco habitual en el fútbol de élite: siempre lleva libros en su equipaje.
Mientras Austria se prepara para enfrentar a la Selección Argentina el próximo lunes en Dallas, el volante del RB Leipzig aprovecha cada momento libre para leer. Según explicó en varias entrevistas, la literatura se convirtió en una herramienta fundamental para su desarrollo personal y deportivo.
"Me ayuda a cultivar pensamientos positivos", explicó el futbolista, convencido de que los libros le permiten prepararse para distintas situaciones que puede encontrar tanto en la vida como dentro de una cancha.
Un Mundial acompañado por libros
Actualmente, Schlager está leyendo "Leñadores", una de las obras más reconocidas del escritor austríaco Thomas Bernhard. La elección no pasó inadvertida en su país, donde el autor es considerado una de las grandes figuras de la literatura contemporánea.
La relación entre el jugador y la obra de Bernhard llegó a tal punto que la fundación que preserva el legado del escritor confirmó que le enviará nuevos ejemplares directamente al búnker austríaco en Santa Bárbara, California. El mediocampista está cerca de terminar su lectura actual y quiere aprovechar el torneo para continuar explorando la obra del autor.
La biblioteca personal de Schlager también incluye nombres como Sylvain Tesson y Chingiz Aitmatov, escritores alejados de los grandes circuitos comerciales y que reflejan un interés genuino por la literatura.
El cerebro del mediocampo austríaco
Más allá de sus hábitos fuera de la cancha, Schlager es una pieza clave para el funcionamiento del equipo dirigido por Ralf Rangnick. Formado desde los 11 años en la academia del Red Bull Salzburg, construyó una carrera basada en la inteligencia táctica, el sacrificio y la regularidad.
Tras destacarse en Austria, pasó por Wolfsburgo y luego por RB Leipzig, donde terminó de consolidarse como uno de los mediocampistas más completos de la Bundesliga. Su capacidad para recuperar balones, interpretar los espacios y sostener el equilibrio colectivo lo convirtió en un jugador indispensable para su selección.
Incluso logró sobreponerse a una grave lesión de ligamentos cruzados que lo dejó fuera de la Eurocopa 2024. Después de una extensa recuperación regresó a su mejor nivel y volvió a ser una referencia dentro del plantel austríaco.
En el debut mundialista frente a Jordania ya dejó su sello al aportar una asistencia en la victoria de su equipo. Ahora tendrá una prueba mucho más exigente ante la Argentina de Lionel Messi y Lionel Scaloni.
Mientras tanto, entre entrenamientos, análisis tácticos y compromisos de prensa, Schlager mantiene intacta una rutina que lo acompaña desde hace años: abrir un libro, aislarse del ruido y encontrar entre las páginas la calma necesaria para afrontar uno de los mayores desafíos de su carrera.