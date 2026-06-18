El insólito reclamo de Thomas Tuchel a la FIFA tras el debut de Inglaterra en el Mundial 2026
El entrenador alemán se quejó por la ubicación de los fotógrafos durante la ceremonia de los himnos antes del partido contra Croacia. Aseguró que un "muro de 50 fotógrafos" le impidió disfrutar uno de los momentos más especiales de su carrera.
Resumen para apurados
- Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, reclamó a la FIFA tras vencer 4-2 a Croacia en el Mundial 2026 en Arlington, debido a que un muro de fotógrafos le impidió ver los himnos.
- El entrenador alemán argumentó que la excesiva cercanía de 50 reporteros arruinó un momento único de su debut y solicitó formalmente cambiar la distribución de la prensa.
- El reclamo abre el debate sobre la organización de las ceremonias previas de la FIFA y podría forzar cambios logísticos para el resto de los partidos de la Copa del Mundo.
Thomas Tuchel tuvo un estreno ideal como entrenador de Inglaterra en el Mundial 2026. Su equipo derrotó 4-2 a Croacia en Arlington y dio un paso importante en el Grupo D. Sin embargo, lejos de enfocarse exclusivamente en el resultado, el técnico alemán aprovechó la conferencia de prensa posterior para realizar un llamativo reclamo a la FIFA.
El ex entrenador de Chelsea, Bayern Múnich y Paris Saint-Germain pidió formalmente que se revise la ubicación de los fotógrafos durante la ceremonia de los himnos nacionales. Según explicó, la presencia masiva de profesionales de prensa junto al campo de juego le impidió observar a sus futbolistas en un momento que consideraba único.
Un momento especial que no pudo disfrutar
Tuchel explicó que dirigir a Inglaterra en una Copa del Mundo representaba uno de los sueños más importantes de su carrera. Por eso esperaba vivir con intensidad cada instante de la previa del encuentro frente a Croacia.
Sin embargo, aseguró que la distribución de los fotógrafos terminó afectando esa experiencia. El entrenador relató que tenía frente a él una enorme cantidad de reporteros gráficos ubicados a muy poca distancia, lo que bloqueaba completamente su campo visual.
"Había un muro de 50 fotógrafos a medio metro de mí", se quejó el técnico alemán al describir la situación.
Según su versión, no pudo observar correctamente a sus jugadores mientras sonaban los himnos nacionales, una escena que había imaginado durante años y que consideraba uno de los momentos más emotivos de su debut mundialista.
El pedido a la FIFA
A causa de lo ocurrido, Tuchel solicitó a la FIFA que analice cambios en la organización de las ceremonias previas a los partidos para evitar situaciones similares en el futuro.
El entrenador considera que los protagonistas deberían tener una visión despejada durante los himnos, especialmente en torneos de semejante magnitud. A su entender, la ubicación actual de los fotógrafos interfiere con la experiencia de jugadores y entrenadores en instantes cargados de simbolismo.
Pese a la molestia expresada públicamente, el técnico reconoció que el resultado deportivo fue positivo. Inglaterra mostró una versión ofensiva y eficaz, liderada por Harry Kane, y logró imponerse por 4-2 ante una Croacia que ofreció resistencia pero no pudo contener el poderío ofensivo inglés.
De todos modos, para Tuchel quedó una sensación de frustración. El debut mundialista al frente de Inglaterra era una jornada que soñaba desde hacía años y que imaginaba perfecta. El triunfo llegó, pero el "muro" de fotógrafos evitó que la experiencia fuera completa.