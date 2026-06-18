"Dibu" Martínez va por otro récord en la Selección: quedó a cinco vallas invictas de "Chiquito" Romero

Emiliano Martínez no deja de escribir páginas doradas en la historia de la Selección. Después de convertirse en una de las figuras clave de la conquista del Mundial de Qatar 2022 y de las Copas América, el arquero marplatense persigue ahora una marca histórica que parecía inalcanzable hace apenas algunos años: convertirse en el guardameta con más vallas invictas en la historia de la "Albiceleste".