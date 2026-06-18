"Dibu" Martínez va por otro récord en la Selección: quedó a cinco vallas invictas de "Chiquito" Romero
El arquero marplatense alcanzó los 42 partidos sin recibir goles con la camiseta argentina tras el triunfo ante Argelia. Está cada vez más cerca de superar la histórica marca de Sergio Romero y podría acercarse aún más durante el Mundial 2026.
Resumen para apurados
- El arquero Emiliano Martínez sumó 42 vallas invictas con Argentina tras vencer 3-0 a Argelia en el Mundial 2026, quedando a cinco del récord histórico de Sergio Romero.
- El arquero logró la cifra en 60 partidos frente a los 97 que necesitó Romero. Además, llegó al debut mundialista tras recuperarse a tiempo de una fractura en su mano derecha.
- De mantener su valla invicta en el resto del Mundial, Martínez podría romper el récord histórico en esta edición, consolidándose como uno de los máximos referentes del arco.
Emiliano Martínez no deja de escribir páginas doradas en la historia de la Selección. Después de convertirse en una de las figuras clave de la conquista del Mundial de Qatar 2022 y de las Copas América, el arquero marplatense persigue ahora una marca histórica que parecía inalcanzable hace apenas algunos años: convertirse en el guardameta con más vallas invictas en la historia de la "Albiceleste".
El triunfo por 3-0 sobre Argelia en el debut del Mundial 2026 le permitió sumar un nuevo arco en cero y alcanzar las 42 vallas invictas con la camiseta argentina. De esta manera, quedó a apenas cinco de igualar el récord que todavía pertenece a Sergio Romero, quien cerró su ciclo en la Selección con 47 partidos sin recibir goles.
Una efectividad que impresiona
Más allá de la cercanía con la marca de Romero, lo que llama la atención es la velocidad con la que Martínez logró instalarse entre los mejores arqueros de la historia argentina.
"Chiquito" necesitó 97 encuentros disputados entre 2008 y 2019 para alcanzar las 47 vallas invictas. Dibu, en cambio, llegó a las 42 en apenas 60 presentaciones desde su debut oficial en junio de 2021.
La diferencia refleja el enorme impacto que tuvo el arquero surgido en Independiente desde que Lionel Scaloni le dio la titularidad. En poco más de cinco años construyó estadísticas comparables con las de referentes históricos y se consolidó como uno de los líderes del plantel campeón del mundo.
¿Puede alcanzar el récord durante el Mundial?
Las matemáticas todavía le permiten soñar con igualar e incluso superar a Romero en esta misma Copa del Mundo, aunque el margen de error es mínimo.
Para lograrlo, Argentina debería avanzar hasta las últimas instancias del torneo y Martínez tendría que mantener su arco invicto en prácticamente todos los partidos restantes. Un recorrido hasta la final sin recibir goles lo dejaría a tiro de la marca histórica, mientras que una campaña con muy pocos tantos en contra también podría acercarlo significativamente al récord.
El desafío adquiere todavía más valor si se tiene en cuenta el contexto previo al certamen. "Dibu" llegó a Estados Unidos después de sufrir una fractura en el dedo anular de la mano derecha, lesión que le impidió disputar los amistosos preparatorios frente a Honduras e Islandia.
Sin embargo, el arquero se recuperó a tiempo y respondió como acostumbra hacerlo en los momentos importantes. Frente a Argelia tuvo poco trabajo, pero transmitió seguridad cada vez que fue exigido y completó una nueva valla invicta.
Con 42 arcos en cero y varios partidos por delante en el Mundial, Martínez sigue acercándose a otra marca histórica. Y si algo demostró a lo largo de su carrera es que, cuando tiene un objetivo entre ceja y ceja, suele terminar alcanzándolo.