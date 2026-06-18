Copa del Mundo

Real Madrid acelera por Enzo Fernández: la cifra millonaria que prepara Florentino Pérez

El club español, ahora dirigido por José Mourinho, busca convertir al mediocampista argentino en su gran fichaje del mercado. La oferta rondaría los 100 millones de euros y podría incluir jugadores como parte de la negociación con Chelsea.

Enzo Fernández estaría cerca de sumarse a Real Madrid.
Enzo Fernández estaría cerca de sumarse a Real Madrid.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Real Madrid inició gestiones para fichar al argentino Enzo Fernández por unos 100 millones de euros para liderar el nuevo mediocampo del equipo dirigido por José Mourinho.
  • Para renovar el plantel tras las salidas de Kroos y Modric, el club planea ofertar al Chelsea, que pagó 121 millones por el volante tras su gran debut mundialista ante Argelia.
  • De concretarse, Enzo Fernández será el eje del nuevo proyecto de Mourinho, consolidando una renovación total en el club merengue que sacudirá el mercado de pases europeo.
Resumen generado con IA

Mientras Enzo Fernández concentra toda su atención en el Mundial 2026 con la Selección, su nombre vuelve a ocupar un lugar central en el mercado de pases europeo. Según trascendió en las últimas horas, el Real Madrid inició gestiones concretas para intentar fichar al mediocampista surgido de River y convertirlo en una de las grandes incorporaciones de la nueva era encabezada por José Mourinho.

El elegido para liderar la reconstrucción

La dirigencia merengue considera que la reconstrucción del mediocampo es una prioridad. Tras las salidas de históricos como Luka Modric y Toni Kroos, el equipo no logró encontrar una estructura que le permita recuperar el dominio que exhibió durante la última década. En ese contexto, Enzo aparece como el futbolista ideal para liderar esa renovación.

La operación no sería sencilla. Chelsea desembolsó 121 millones de euros para contratar al campeón del mundo argentino y no tiene intenciones de desprenderse fácilmente de una de sus principales figuras. Sin embargo, desde Madrid preparan una propuesta cercana a los 100 millones de euros que podría incluir la cesión o transferencia de algún futbolista como parte de pago para facilitar las negociaciones.

Además, el Real Madrid analiza desprenderse de algunos mediocampistas jóvenes con buen mercado, entre ellos Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouameni, para liberar espacio en una zona del campo donde pretende construir un nuevo proyecto alrededor del argentino.

Un Mundial que disparó el interés

El interés se vio reforzado por el gran nivel que mostró Enzo en el debut de Argentina en el Mundial. Frente a Argelia fue uno de los jugadores más destacados: recorrió 11.426 metros, completó 64 de 69 pases y participó activamente en la presión alta diseñada por Lionel Scaloni.

La posibilidad también encuentra un punto de apoyo en la buena relación que mantiene con Marc Cucurella, reciente incorporación del conjunto español y compañero suyo en Chelsea durante las últimas temporadas.

Por ahora, el volante evita pronunciarse sobre rumores y mantiene el foco exclusivamente en la Copa del Mundo. Sin embargo, en Madrid ya lo consideran la prioridad absoluta de un mercado que promete ser uno de los más movidos de los últimos años.

La llegada de Ibrahima Konaté, Bernardo Silva y Marc Cucurella, sumada a la inminente incorporación de Denzel Dumfries, demuestra que Florentino Pérez busca darle un golpe de efecto al proyecto de Mourinho. Y en esa lista de objetivos, Enzo Fernández encabeza el ranking.

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