Real Madrid acelera por Enzo Fernández: la cifra millonaria que prepara Florentino Pérez

La operación no sería sencilla. Chelsea desembolsó 121 millones de euros para contratar al campeón del mundo argentino y no tiene intenciones de desprenderse fácilmente de una de sus principales figuras. Sin embargo, desde Madrid preparan una propuesta cercana a los 100 millones de euros que podría incluir la cesión o transferencia de algún futbolista como parte de pago para facilitar las negociaciones.