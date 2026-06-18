Juntaba cartones para ayudar a su familia y hoy juega un Mundial con Argentina
El defensor surgido de River tuvo que trabajar desde niño para ayudar a su familia. Tras ser descartado por Marcelo Gallardo, construyó una carrera en Talleres y Francia hasta cumplir su sueño de debutar en una Copa del Mundo con la Selección.
Resumen para apurados
- El defensor Facundo Medina debutó como titular con la Selección Argentina en el Mundial 2026 ante Argelia, tras superar una infancia vulnerable como cartonero en Villa Fiorito.
- Tras ser descartado en River, Medina creció en Talleres y Francia. Su oportunidad en la Copa del Mundo llegó por las bajas de Marcos Acuña y la lesión de Nicolás Tagliafico.
- Este logro consolida a Medina en la elite del fútbol y reafirma el rol del deporte como motor de superación social, abriendo un futuro prometedor en la defensa albiceleste.
La historia de Facundo Medina es una de esas que explican por qué el fútbol sigue siendo un poderoso motor de transformación social. El defensor de la Selección Argentina recorrió un camino lleno de obstáculos antes de convertirse en titular de la Albiceleste en el Mundial 2026. Desde sus días como cartonero en Villa Fiorito hasta su estreno en la máxima cita del fútbol, su recorrido está marcado por el sacrificio y la perseverancia.
Nacido en Villa Fiorito, el emblemático barrio que también vio crecer a Diego Maradona, Medina conoció desde pequeño las dificultades económicas. Para colaborar con su familia, trabajaba recolectando cartones de lunes a viernes. Entre las 16 y las 22 recorría las calles con un carrito para sumar ingresos a su hogar.
Su talento apareció temprano. A los 11 años fue descubierto por un captador de River, que lo incorporó a las divisiones inferiores. La mudanza a la pensión del club en Núñez representó un cambio radical en su vida. El propio futbolista reconoció en varias oportunidades que River no solo lo formó como jugador, sino que también le permitió alejarse de un contexto complejo.
Sin embargo, su camino hacia el profesionalismo no fue sencillo. Aunque completó todo el recorrido formativo en el club y llegó a integrar el banco de suplentes en cuatro partidos del primer equipo, nunca debutó oficialmente. Marcelo Gallardo no lo consideró para sus planes y, tras una conversación sincera con el entrenador, Medina decidió buscar nuevos horizontes.
La oportunidad apareció en Talleres de Córdoba. En 2018 desembarcó en la institución cordobesa y rápidamente se ganó un lugar gracias a su versatilidad. Capaz de desempeñarse como lateral o marcador central, disputó 39 encuentros y llamó la atención de varios clubes europeos.
El siguiente paso fue el Lens de Francia, donde se consolidó durante cinco temporadas y superó los 160 partidos oficiales. Su crecimiento constante le permitió convertirse en uno de los defensores argentinos con mejor presente en Europa. En 2025 llegó otro salto importante: el fichaje por Olympique de Marsella, uno de los gigantes del fútbol francés.
Paralelamente, también construyó una destacada carrera con la camiseta argentina. Fue sparring durante el Mundial de Rusia 2018, integró el plantel subcampeón del Sudamericano Sub-20 de 2019 y conquistó los Juegos Panamericanos de Lima y el Preolímpico de 2020. Ese mismo año debutó en la Selección mayor frente a Bolivia por las Eliminatorias.
La gran frustración llegó en 2022, cuando quedó fuera de la lista definitiva para el Mundial de Qatar pese a integrar la preselección. Pero Medina no bajó los brazos y continuó trabajando para tener una nueva oportunidad.
La revancha finalmente llegó en Estados Unidos, México y Canadá 2026. La ausencia de Marcos Acuña y la lesión de Nicolás Tagliafico le abrieron una puerta inesperada. Lionel Scaloni confió en él para ocupar el lateral izquierdo en el debut frente a Argelia, un partido que Argentina ganó por 3-0.
A los 27 años, Facundo Medina completó un recorrido que parecía imposible. Aquel chico que recorría las calles de Villa Fiorito juntando cartones terminó representando a su país en el escenario más importante del fútbol mundial. Una historia de esfuerzo, resiliencia y recompensa.