Juntaba cartones para ayudar a su familia y hoy juega un Mundial con Argentina

La historia de Facundo Medina es una de esas que explican por qué el fútbol sigue siendo un poderoso motor de transformación social. El defensor de la Selección Argentina recorrió un camino lleno de obstáculos antes de convertirse en titular de la Albiceleste en el Mundial 2026. Desde sus días como cartonero en Villa Fiorito hasta su estreno en la máxima cita del fútbol, su recorrido está marcado por el sacrificio y la perseverancia.