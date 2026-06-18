Sin margen de error, Brasil enfrenta a Haití: hora, TV y formaciones

Con el regreso de Neymar ya descartado para este partido, el peso de la ofensiva volverá a recaer casi con exclusividad en la jerarquía de Vinícius. El delantero del Real Madrid fue el autor del único gol en el debut, pero careció de socios en los últimos metros. Ante este panorama, Ancelotti evalúa realizar modificaciones para refrescar al equipo. El italiano baraja alternativas en el centro del campo y en el lateral derecho para recuperar la solidez, mientras que en el frente de ataque mantiene vivas las dudas sobre el extremo derecho y la referencia del área. A este rompecabezas táctico se le suma una importante alarma disciplinaria: Roger Ibáñez y Casemiro deberán jugar con extremo cuidado, ya que en caso de recibir otra amarilla, se perderán el tercer partido de la fase de grupos. La urgencia es total para una potencia que arrastra 24 años de sequía mundialista y que no puede permitirse otro paso en falso.