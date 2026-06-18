Sin margen de error, Brasil enfrenta a Haití: hora, TV y formaciones

Resumen para apurados
- Brasil enfrenta a Haití este viernes en Filadelfia por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026, con la urgencia de ganar tras empatar en su debut contra Marruecos.
- El equipo de Ancelotti, sin Neymar, busca mejorar tras igualar ante Marruecos, mientras que Haití llega motivado por su buen rendimiento físico en la derrota ante Escocia.
- Con 24 años de sequía, Brasil no tiene margen de error en un torneo de sorpresas, mientras cuida a figuras amonestadas de cara a la definición de la fase de grupos.
El Mundial 2026 no da respiro y la segunda jornada del Grupo C ya se pone en marcha. Brasil saldrá a la cancha este viernes con una mochila inesperadamente pesada: la de disipar las dudas que dejó su estreno y sumar un triunfo que enderece su camino hacia el ansiado hexacampeonato. Por su parte, Haití buscará capitalizar el nerviosismo de su poderoso rival tras haber dejado una imagen sumamente digna en su primera presentación.
Si bien el debut ante Marruecos estaba marcado como el compromiso más complejo de la fase inicial para la “Canarinha”, el rendimiento colectivo estuvo muy lejos de las expectativas generales. El empate 1-1 no solo sembró preocupación por el juego, sino que dejó una estadística que los medios e hinchas del país vecino toman como mal augurio: en las cinco ocasiones en que Brasil se coronó campeón del mundo inició su trayecto con una victoria. Los dirigidos por Carlo Ancelotti se vieron superados por momentos debido a la intensidad y el despliegue físico de los africanos, sufriendo en la contención en la mitad de la cancha y mostrando una gran fragilidad defensiva.
Con el regreso de Neymar ya descartado para este partido, el peso de la ofensiva volverá a recaer casi con exclusividad en la jerarquía de Vinícius. El delantero del Real Madrid fue el autor del único gol en el debut, pero careció de socios en los últimos metros. Ante este panorama, Ancelotti evalúa realizar modificaciones para refrescar al equipo. El italiano baraja alternativas en el centro del campo y en el lateral derecho para recuperar la solidez, mientras que en el frente de ataque mantiene vivas las dudas sobre el extremo derecho y la referencia del área. A este rompecabezas táctico se le suma una importante alarma disciplinaria: Roger Ibáñez y Casemiro deberán jugar con extremo cuidado, ya que en caso de recibir otra amarilla, se perderán el tercer partido de la fase de grupos. La urgencia es total para una potencia que arrastra 24 años de sequía mundialista y que no puede permitirse otro paso en falso.
Los “Grenadiers” y la ilusión del batacazo
Haití afronta este compromiso histórico con tranquilidad: tiene todo por ganar y muy poco por perder. Los caribeños cayeron ajustadamente por 1-0 frente a Escocia en la primera fecha, en un encuentro cargado de polémica, pero sorprendieron al mundo del fútbol por su juego desinhibido: fueron el seleccionado que más veces pateó al arco en toda la fecha inicial, con 15 intentos. Tras 52 años de ausencia en la cita máxima, el conjunto caribeño demostró que no llegó al torneo para ser un simple espectador.
El orden táctico, el despliegue físico y transiciones ofensivas a pura velocidad son las principales características del elenco dirigido por el francés Sebastían Migné. Varios jugadores haitianos cuentan con roce competitivo en Europa, destacándose el mediocampista Jean-Ricner Bellegarde, del Wolverhampton de la Premier League, y el delantero Wilson Isidor, actualmente en el Sunderland inglés. El gran desafío para Haití será mantener la intensidad mostrada en el debut, aunque sumando una dosis de eficacia frente al arco.
Brasil no puede confiarse bajo ningún punto de vista. El desarrollo de este Mundial ya dejó en claro que la brecha entre las potencias y las denominadas selecciones menores se ha reducido notablemente. Los batacazos están al caer, como ya lo sufrieron España y Portugal. Aunque los antecedentes históricos favorecen ampliamente a los sudamericanos, el presente de urgencias que vive el “Scratch” nivela las expectativas emocionales.
Viernes desde las 21:30
Brasil: Alisson; Roger Ibáñez, Marquinhos, Gabriel y Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes y Lucas Paquetá; Vinicius, Igor Thiago y Rapinha. DT: Carlo Ancelotti.
Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Houboulang Mendes y Hannes Delcroix; Martin Expérience, Danley Jean Jacques, Jeff Bellegarde, Louicius Don Deedson y Ruben Providence; Frantzdy Pierrot, Wilfried Isidor. DT: Sebastien Migné.
Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (España).
Estadio: Filadelfia.
TV: TyC Sports y D Sports.