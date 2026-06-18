Unos minutos con la Selección: así es el ritual para ingresar al búnker argentino en Kansas City

Esta vez, sin embargo, los pasajeros son periodistas. El viaje dura menos de tres minutos. El bus apenas recorre poco más de un kilómetro, pero alcanza para ir entrando en clima. Porque antes de llegar al predio ya aparecen las sirenas encendidas de los móviles policiales y una importante presencia de seguridad a ambos lados del acceso principal. Algo importante ocurre ahí adentro y se nota.