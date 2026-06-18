Por qué Argentina usa chalecos refrigerantes en el Mundial 2026 y cómo cuida a Messi

Mientras los hinchas miran la tabla del grupo J y hacen cuentas de cara a los duelos contra Austria, Jordania e incluso con un posible cruce en Miami, puertas adentro del búnker argentino se juega otra competencia. Una que no tiene tribunas, ni cámaras, ni festejos. Porque para volver a levantar la Copa no sólo habrá que sumar puntos en la tabla del grupo J. También habrá que hacerlo en ese otro Mundial que se juega en silencio, lejos de las cámaras y que comienza cuando terminan los partidos. Ese Mundial invisible que Argentina disputa todos los días en su búnker de Kansas City.