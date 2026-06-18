Orfila ya tiene dos bajas confirmadas y otras dos salidas encaminadas en San Martín

Mercado en movimiento

Con dos salidas ya concretadas y otras dos muy avanzadas, San Martín comenzó la reestructuración del plantel de cara a la segunda rueda. La dirigencia trabaja ahora en la búsqueda de refuerzos para cubrir los puestos que quedarán vacantes y potenciar un equipo que buscará volver a meterse en la pelea por los primeros puestos de la Primera Nacional.