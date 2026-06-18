Orfila ya tiene dos bajas confirmadas y otras dos salidas encaminadas en San Martín

Resumen para apurados
- El DT Alejandro Orfila inició su ciclo en San Martín de Tucumán con las bajas de Facundo Pons y Elías López, y evalúa otras salidas para la Primera Nacional.
- Pons y López rescindieron de mutuo acuerdo por motivos personales, mientras que Ferreyra y Borasi buscan emigrar al no consolidarse en la rotación del primer equipo.
- Estas salidas fuerzan a la dirigencia a buscar refuerzos en el mercado de pases para reestructurar el plantel y competir por los primeros puestos en la segunda rueda.
La llegada de Alejandro Orfila ya comenzó a generar movimientos dentro del plantel de San Martín. En las últimas horas, la dirigencia confirmó las salidas de Facundo Pons y Elías López, mientras que las situaciones de Luciano "Pupi" Ferreyra y Benjamín Borasi continúan en evaluación y podrían resolverse en los próximos días.
A través de un comunicado oficial, el club informó que Pons y López manifestaron su voluntad de rescindir sus contratos por motivos personales y que ambas partes acordaron avanzar en sus desvinculaciones. De esta manera, el nuevo cuerpo técnico pierde dos alternativas que formaban parte del plantel profesional durante la primera rueda.
En paralelo, Ferreyra y Borasi aparecen cada vez más cerca de seguir el mismo camino. El extremo surgido en Central Norte nunca logró afianzarse dentro de la rotación habitual del equipo y cuenta con sondeos para continuar su carrera. En tanto, Borasi tampoco consiguió consolidarse como titular pese a haber sumado minutos importantes y aportar un gol y dos asistencias durante la temporada.
Las distintas situaciones serán analizadas junto al cuerpo técnico encabezado por Orfila, que comenzó a trabajar esta semana y pretende realizar una evaluación integral antes de definir el plantel definitivo para la segunda parte del campeonato.
Mercado en movimiento
Con dos salidas ya concretadas y otras dos muy avanzadas, San Martín comenzó la reestructuración del plantel de cara a la segunda rueda. La dirigencia trabaja ahora en la búsqueda de refuerzos para cubrir los puestos que quedarán vacantes y potenciar un equipo que buscará volver a meterse en la pelea por los primeros puestos de la Primera Nacional.