Mundial 2026: LA GACETA y Marathon te regalan una bandera para alentar a la Selección y cuidar el planeta

Resumen para apurados
- LA GACETA y Marathon regalarán una bandera ecológica a sus lectores este sábado 20 de junio en Tucumán para celebrar el Día de la Bandera y alentar a la Selección en el Mundial.
- La campaña "Alentá con el alma y cuidá el planeta" entrega banderas de 60x90 cm hechas de tela sustentable y sin plásticos, disponibles con la compra del diario impreso.
- Esta iniciativa promueve la responsabilidad ambiental en festejos populares y sienta un precedente ecológico para futuras campañas promocionales vinculadas al Mundial 2026.
En el Día de la Bandera, este sábado 20 de junio, los lectores recibirán gratis una bandera gigante de 60x90 cm confeccionada en tela ecológica sustentable. Una iniciativa única que une la pasión por el Mundial 2026 y el compromiso ambiental.
La pasión por la camiseta celeste y blanca no sabe de pausas. Cada rincón del país late con fuerza cuando juega la Selección y ese orgullo patrio se multiplica cuando llega el Día de la Bandera. Este año, la celebración tendrá un condimento extra: la mística mundialista que sigue más viva que nunca y una fuerte apuesta por el cuidado del medio ambiente.
Para celebrar esta fecha tan especial, LA GACETA se unió a Marathon Deportes en una campaña única. Este sábado 20 de junio, con la compra del diario impreso, todos los lectores recibirán DE REGALO una bandera argentina gigante.
Pasión que no contamina: el valor de lo sustentable
La gran novedad de esta entrega es su fabricación. Lejos de los materiales plásticos convencionales, estas banderas —que miden 60 x 90 centímetros— fueron confeccionadas íntegramente en tela ecológica sustentable.
Bajo la consigna "Alentá con el alma y cuidá el planeta", la iniciativa busca concientizar sobre la importancia de la responsabilidad ambiental en los festejos populares. Se trata de un símbolo diseñado no solo para llevar a la cancha o colgar en balcones y ventanas con el clásico grito de "¡VAMOS ARGENTINA!", sino también para dejar un mensaje claro a las futuras generaciones.
¿Cómo conseguirla?
La distribución se realizará de forma federal y simultánea en toda la provincia. Al tratarse de una edición especial de colección y con stock limitado, se recomienda a los lectores habituales y a los fanáticos de la Selección reservar el ejemplar de este sábado con su canillita de confianza lo antes posible para asegurar su bandera.
Este 20 de junio, la provincia se viste de celeste y blanco, pero con una mirada verde. Porque el verdadero orgullo nacional también implica cuidar la tierra que amamos. ¡Buscá la tuya y sumate al aliento sustentable!
Producto: Bandera Argentina con la inscripción ¡Vamos Argentina!.
Medidas: 60 x 90 cm.
Material: tela ecológica sustentable.
Cuándo: sábado 20 de junio de 2026.
Precio: de regalo con la compra del diario LA GACETA