Mundial 2026: LA GACETA y Marathon te regalan una bandera para alentar a la Selección y cuidar el planeta

La pasión por la camiseta celeste y blanca no sabe de pausas. Cada rincón del país late con fuerza cuando juega la Selección y ese orgullo patrio se multiplica cuando llega el Día de la Bandera. Este año, la celebración tendrá un condimento extra: la mística mundialista que sigue más viva que nunca y una fuerte apuesta por el cuidado del medio ambiente.