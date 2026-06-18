Mundial 2026: Nicolás Tagliafico evoluciona y podría estar disponible ante Austria

Resumen para apurados
- Nicolás Tagliafico evoluciona de su lesión y podría reaparecer con Argentina ante Austria en el Mundial 2026, tras perderse el debut para evitar riesgos físicos.
- El lateral izquierdo sufrió una lesión en el sóleo que le impidió jugar en el triunfo 3-0 ante Argelia, donde fue reemplazado con solvencia por Facundo Medina.
- Su retorno aportará experiencia para asegurar la clasificación a la próxima fase, aunque Scaloni no arriesgará al defensor si no está al cien por ciento físicamente.
La Selección argentina continúa con su preparación de cara al partido frente a Austria con una noticia que genera expectativa: Nicolás Tagliafico avanza favorablemente en la recuperación de su lesión en el sóleo de la pierna izquierda y crecen las chances de que vuelva a estar disponible.
El lateral izquierdo no pudo participar del debut ante Argelia, encuentro en el que el equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso con contundencia por 3-0. En su ausencia, Facundo Medina ocupó el sector izquierdo de la defensa y cumplió con una actuación sólida.
La situación del defensor había encendido algunas alarmas en la previa del estreno mundialista, dado su peso dentro del equipo tanto por experiencia como por regularidad en el ciclo. Sin embargo, en los últimos días mostró una respuesta favorable a las exigencias físicas, lo que alimenta el optimismo dentro del cuerpo técnico.
De todos modos, la decisión sobre su inclusión no será apresurada. El cuerpo médico y el entrenador priorizan una recuperación completa para evitar recaídas, sobre todo en una instancia del torneo que todavía permite cierta administración de cargas.
El seguimiento sobre Tagliafico será constante en las próximas prácticas. Si responde bien en los entrenamientos, podría volver a ser una alternativa concreta para el duelo ante el conjunto europeo.
El partido frente a Austria aparece como un paso importante para Argentina, que buscará encaminar su clasificación a la siguiente fase tras el sólido triunfo en su presentación inicial.
En caso de que el lateral no llegue en condiciones óptimas, Scaloni cuenta con variantes para cubrir el puesto, con Medina como principal opción tras su desempeño en el debut.