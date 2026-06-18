Mundial 2026

Mundial 2026: quién es la figura de Austria que está en duda para enfrentar a Argentina por una posible fractura

La posible baja de un jugador clave sería un golpe duro para Ralf Rangnick, que ya perdió por lesión al mediocampista Christoph Baumgartner.

El lateral derecho Stefan Posch preocupa al cuerpo técnico de Austria
El lateral derecho Stefan Posch preocupa al cuerpo técnico de Austria EFE
Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • El lateral austríaco Stefan Posch está en duda para el partido contra Argentina el lunes en Dallas, por el Mundial 2026, tras sufrir una posible fractura de mandíbula.
  • Posch se lesionó en el debut donde Austria venció 3-1 a Jordania. Esto complica al DT Ralf Rangnick, quien ya sufrió la baja por lesión del mediocampista Christoph Baumgartner.
  • El posible descarte de Posch obligará a reconfigurar la defensa y el mediocampo austríaco para un duelo clave que definirá el futuro de la selección en el Grupo del Mundial.
Resumen generado con IA

La selección de Austria comenzó su participación en el Mundial 2026 con una sólida victoria por 3-1 frente a Jordania, aunque el resultado positivo quedó parcialmente opacado por una preocupación médica que podría afectar su armado para su próximo compromiso, nada menos que ante Argentina.

El lateral derecho Stefan Posch, futbolista del Mainz 05, terminó el encuentro con molestias en la mandíbula tras un fuerte choque durante el partido. A pesar del impacto, el defensor completó los 90 minutos, pero encendió las alarmas en el cuerpo técnico por el dolor persistente en la zona del maxilar inferior izquierdo.

El médico del plantel, Michael Fiedler, explicó que el jugador será sometido a estudios para determinar el alcance de la lesión. “Presenta dolor en la mandíbula inferior izquierda. Se encuentra de buen ánimo, pero le realizaremos una tomografía para tener un diagnóstico más preciso”, señaló.

Si bien aún no hay confirmación oficial, en el entorno del equipo crece la preocupación ante la posibilidad de una fractura, lo que dejaría a Posch fuera del resto del torneo.

Un posible contratiempo para Rangnick

La eventual baja del defensor supondría un nuevo desafío para el entrenador Ralf Rangnick, que ya había sufrido la ausencia del mediocampista Christoph Baumgartner, otro de los nombres importantes del plantel.

Entre las variantes que maneja el cuerpo técnico aparece Konrad Laimer, habitual mediocampista del Bayern Múnich, quien podría retroceder al lateral derecho, una posición que ya ocupó en otras etapas de su carrera. Sin embargo, ese movimiento implicaría reconfigurar el mediocampo, donde podría ganar terreno el joven Paul Wanner, de 20 años y actual jugador del PSV.

En paralelo, Marcel Sabitzer continúa con un plan de recuperación física tras el desgaste acumulado en el debut, lo que suma otro factor de atención en la planificación del equipo.

Próximo desafío: Argentina

Austria deberá dejar atrás rápidamente estas incertidumbres, ya que en la próxima jornada enfrentará a la Argentina en un duelo clave para sus aspiraciones en el grupo. El partido se disputará el lunes a las 14 (hora argentina) en el estadio de Dallas.

Temas Mundial 2026 Austria
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