Mundial 2026: quién es la figura de Austria que está en duda para enfrentar a Argentina por una posible fractura

Entre las variantes que maneja el cuerpo técnico aparece Konrad Laimer, habitual mediocampista del Bayern Múnich, quien podría retroceder al lateral derecho, una posición que ya ocupó en otras etapas de su carrera. Sin embargo, ese movimiento implicaría reconfigurar el mediocampo, donde podría ganar terreno el joven Paul Wanner, de 20 años y actual jugador del PSV.