México y Corea del Sur buscan avanzar en el Mundial 2026: hora, TV y formaciones

Resumen para apurados
- México enfrentará a Corea del Sur este jueves a las 19 en Guadalajara por el Grupo A del Mundial 2026, buscando un triunfo que los acerque a los 16avos de final.
- Ambos ganaron en el debut (México a Sudáfrica y Corea a Rep. Checa). Los locales buscan superar la frustración de Qatar 2022, en una previa con polémica por el arbitraje.
- El ganador quedará a un paso de la clasificación a los 16avos de final, consolidando su ilusión mundialista y definiendo el futuro del competitivo Grupo A del torneo.
México tendrá este jueves una prueba mucho más exigente que la de su debut en el Mundial 2026. Desde las 19, el seleccionado de Javier Aguirre enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara por la segunda fecha del Grupo A, con la posibilidad de quedar muy cerca de la clasificación a la próxima ronda.
El “Tri” comenzó el torneo con una sólida victoria 2-0 sobre Sudáfrica y llega como líder de la zona por diferencia de gol. Sin embargo, más allá del resultado, el estreno dejó algunas dudas. El equipo generó mucho, pero convirtió poco y mostró cierta relajación en el complemento. El contexto también le agrega un componente emocional al encuentro: México busca dejar atrás el recuerdo de Qatar 2022, cuando quedó eliminado en fase de grupos por primera vez desde 1978 y cortó una racha de siete clasificaciones consecutivas a octavos de final.
Corea del Sur, por su parte, también llega en un buen momento. Los dirigidos por Hong Myung-bo derrotaron 2-1 a República Checa y, con tres puntos en el bolsillo y una gran actuación, saben que un nuevo resultado positivo los dejaría muy cerca de asegurar su clasificación.
La previa, además, estuvo marcada por algunas polémicas. Parte de la prensa surcoreana cuestionó la designación del árbitro uruguayo Gustavo Tejera por tratarse de un juez hispanohablante, aunque sin presentar reclamos formales ante FIFA. A eso se sumó una tensión interna entre el seleccionado asiático y algunos medios de su país tras comentarios considerados ofensivos hacia su capitán, Son Heung-min..
El antecedente más reciente favorece a los locales: en septiembre de 2025 igualaron 2-2 en un amistoso. En los Mundiales, además, México derrotó a Corea del Sur tanto en Francia 1998 como en Rusia 2018. Con ambos seleccionados ganadores en la primera fecha, el choque en Guadalajara aparece como uno de los más atractivos de la jornada. El premio es grande: quedar a un paso de los 16avos de final y fortalecer la ilusión de seguir avanzando en la Copa del Mundo.
MÉXICO: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo; Erik Lira, Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.
COREA DEL SUR: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim-Min Jae, Cho Yu-Min y Lee Tae-seok; Paik Seung-ho y Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung y Son Heungmin; Oh Hyeon-gyu. DT: Hong Myung-bo.
Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).
Estadio: Guadalajara.
Por TV: TyC Sports y D Sports.