México y Corea del Sur buscan avanzar en el Mundial 2026: hora, TV y formaciones

El antecedente más reciente favorece a los locales: en septiembre de 2025 igualaron 2-2 en un amistoso. En los Mundiales, además, México derrotó a Corea del Sur tanto en Francia 1998 como en Rusia 2018. Con ambos seleccionados ganadores en la primera fecha, el choque en Guadalajara aparece como uno de los más atractivos de la jornada. El premio es grande: quedar a un paso de los 16avos de final y fortalecer la ilusión de seguir avanzando en la Copa del Mundo.