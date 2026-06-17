Suiza y Bosnia-Herzegovina chocan por el grupo B del Mundial: a qué hora juegan, TV y formaciones

¿Cómo llega Bosnia al duelo con los suizos?

Bosnia, en cambio, construye su identidad desde la intensidad y el sacrificio colectivo. El equipo de Sergej Barbarez suele apostar por un esquema más directo, con transiciones rápidas y mucho peso de sus delanteros. La referencia sigue siendo Edin Dzeko, quien a sus 40 años continúa siendo el líder futbolístico y emocional de una selección que logró una de las grandes sorpresas de las eliminatorias europeas al dejar fuera del Mundial a Italia. El empate frente a Canadá dejó señales interesantes. Bosnia mostró solidez defensiva, aprovechó una acción de pelota parada para marcar y supo resistir durante largos pasajes del encuentro, aunque también evidenció dificultades para sostener la ventaja cuando el rival aceleró el ritmo.