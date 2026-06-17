Suiza y Bosnia-Herzegovina chocan por el grupo B del Mundial: a qué hora juegan, TV y formaciones

Resumen para apurados
- Suiza y Bosnia-Herzegovina juegan este jueves a las 16:00 por el Grupo B del Mundial 2026, con el objetivo de dar un paso clave hacia los 16avos de final.
- Tras debutar con empates, Suiza busca imponer su juego de posesión y mediocampo, mientras Bosnia apuesta a la intensidad física y a las transiciones rápidas de Edin Dzeko.
- El ganador de este duelo de estilos contrapuestos quedará muy cerca de la clasificación a la próxima fase, en un grupo que actualmente se encuentra totalmente equilibrado.
Suiza y Bosnia y Herzegovina protagonizarán este jueves, desde las 16, uno de los duelos más atractivos del grupo B porque enfrentan dos modelos muy distintos de juego, pero con un mismo objetivo: dar un paso decisivo hacia los 16avos de final del Mundial 2026. Con la zona completamente equilibrada tras la primera fecha, el vencedor quedará en una posición inmejorable para avanzar a la siguiente ronda.
Desde lo futbolístico, Suiza aparece como el equipo más consolidado. El conjunto dirigido por Murat Yakin mantiene la estructura que le permitió convertirse en un rival habitual y competitivo en los grandes torneos. Su fortaleza pasa por el control del medio campo, donde Granit Xhaka, Remo Freuler y Michel Aebischer le aportan orden, circulación y experiencia. Contra Catar dominó la posesión y generó las mejores situaciones, aunque pagó caro su falta de eficacia y una desconcentración sobre el cierre.
¿Cómo llega Bosnia al duelo con los suizos?
Bosnia, en cambio, construye su identidad desde la intensidad y el sacrificio colectivo. El equipo de Sergej Barbarez suele apostar por un esquema más directo, con transiciones rápidas y mucho peso de sus delanteros. La referencia sigue siendo Edin Dzeko, quien a sus 40 años continúa siendo el líder futbolístico y emocional de una selección que logró una de las grandes sorpresas de las eliminatorias europeas al dejar fuera del Mundial a Italia. El empate frente a Canadá dejó señales interesantes. Bosnia mostró solidez defensiva, aprovechó una acción de pelota parada para marcar y supo resistir durante largos pasajes del encuentro, aunque también evidenció dificultades para sostener la ventaja cuando el rival aceleró el ritmo.
El partido también tiene una carga simbólica. La clasificación bosnia en detrimento de Italia convirtió a este cruce en una especie de “partido heredado” de la Azzurra. Sin embargo, más allá de esa curiosidad, el choque promete una batalla táctica entre la paciencia y la elaboración suiza frente al juego físico y vertical de los balcánicos.
Probables formaciones
Suiza: Gregor Kobel; Ricardo Rodríguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Silvan Widmer; Granit Xhaka, Remo Freuler, Denis Zakaria; Ruben Vargas, Breel Embolo y Zeki Amdouni. DT: Murat Yakin.
Bosnia: Nikola Vasilj; Tarik Muharemović, Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nikola Katić; Benjamin Tahirović, Ivan Bašić, Ermedin Demirović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević y Milan Lukić. DT: Sergej Barbarez.
¿Por dónde se puede ver el partido?
El duelo será televisado por Telefé, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.