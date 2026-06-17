La Reserva de Atlético Tucumán venció a Gimnasia, se clasificó a los playoffs y sueña en grande

Y los puntos altos de este equipo son muchísimos. Es hasta injusto elegir una figura en este 4-3-3. Enrique Maza Díaz (19), convocado a la preselección argentina Sub-20 este año, es el arquero y uno de los líderes del vestuario. El lateral derecho Uriel Funes (20) llegó libre desde River y se convirtió en uno de los puntos más altos del equipo. Juan Pablo Posse (21) es el “2”, capitán y voz de mando del plantel. Tomás Jung (21), también proveniente de River, es el central zurdo que aporta salida limpia al equipo. Y Ramiro Paunero (21), que ya debutó en Primera, es un “3” más que sólido en defensa y ataque.