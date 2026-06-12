Mundial 2026

Sin Neymar, Brasil afronta un estreno de riesgo ante Marruecos: hora, TV y probables formaciones

La "Verdeamarela" pone en marcha su ilusión mundialista con la sensible baja de su máxima figura y un duro examen frente a la siempre competitiva selección africana.

DEBE DAR EL SALTO. Ante la ausencia de Neymar, Vincius tiene la presión y el deber de ser el abanderado futbolístico de la selección brasileña.
DEBE DAR EL SALTO. Ante la ausencia de Neymar, Vincius tiene la presión y el deber de ser el abanderado futbolístico de la selección brasileña.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Brasil debuta ante Marruecos este sábado en Nueva Jersey por el Grupo C del Mundial 2026, con la baja confirmada de Neymar por lesión y el liderazgo de Vinicius en el ataque.
  • Neymar sufre una lesión en el gemelo que lo margina del debut. Carlo Ancelotti rearma la ofensiva, mientras Marruecos, semifinalista en 2022, llega confiado con su nuevo DT.
  • El cruce definirá el liderazgo del grupo. Será una prueba crucial para medir el potencial de Brasil sin su figura y validar el estatus de Marruecos como potencia africana.
Resumen generado con IA

El tercer día del Mundial 2026 tendrá como plato principal uno de los mejores partidos de la fase de grupos. Este sábado desde las 19, Brasil y Marruecos harán su debut en el certamen por la primera fecha del Grupo C, en un duelo clave pensando en el liderazgo de la zona.

La “Canarinha”, que llega tras un andar irregular en las eliminatorias sudamericanas, iniciará su travesía con una baja de peso confirmada: Neymar quedó totalmente descartado para el debut debido a una lesión de grado II en el gemelo derecho que lo mantiene entrenando de manera diferenciada.

El astro de Santos, que no sumó minutos en los amistosos previos ante Panamá y Egipto, estirará su recuperación con la mira puesta en la tercera fecha ante Escocia, obligando al DT Carlo Ancelotti a rearmar su estructura ofensiva para el cruce en Nueva Jersey.

En la vereda de enfrente asoma Marruecos, el semifinalista de Qatar 2022 que llega con el cartel de potencia africana. Su seleccionador, Mohamed Ouahbi, avisó en rueda de prensa que están “muy confiados” y que no tienen miedo de la pentacampeona. 

El entrenador, que arranca invicto su ciclo tras golear a Madagascar y empatar con Noruega, aseguró que mantendrán su estilo y sus principios tácticos para intentar dar el gran batacazo de la jornada.

BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gleison Bremer y Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes y Lucas Paquetá; Vinicius, Endrick, Rapinha. DT: Carlo Ancelotti.


MARRUECOS: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad y Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi y  Abdessamad Ezzalzouli; Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.


Árbitro: Slavko Vincicć (Eslovenia).


Estadio: Nueva York/Nueva Jersey. 

Por TV: Telefe y Directv.

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