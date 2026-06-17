El homenaje de la selección de Portugal a la familia de Diogo Jota en el Mundial

El fallecimiento de Diogo Jota dejó una profunda huella en el seno de la selección portuguesa. El delantero había sido una pieza importante en el proceso de Roberto Martínez y sus compañeros le tenían un gran aprecio. Por esta razón, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) y el plantel decidieron rendir una serie de emotivos homenajes junto a la familia del atacante en la previa a su debut en el Mundial 2026.