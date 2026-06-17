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La Reserva de Atlético Tucumán se juega la clasificación ante Gimnasia

Desde las 15 en Ojo de Agua y con entrada libre, el "Decano" recibe al "Lobo" con la obligación de ganar y esperar que Racing o River dejen puntos en el camino.

La Reserva de Atlético Tucumán se juega la clasificación ante Gimnasia
Hace 1 Hs

La Reserva de Atlético Tucumán llega a la última fecha de la Zona A con chances de clasificación, aunque ya no depende únicamente de sí misma. Tras una remontada en las últimas jornadas, el equipo dirigido por Ramiro González volvió a meterse en la pelea y afrontará la fecha 18 con la obligación de sumar de a tres.

Desde las 15, en la cancha auxiliar del complejo de Ojo de Agua, el "Decano" recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en un encuentro decisivo. Los tucumanos llegan con 27 puntos y ocupan el quinto lugar de la tabla, hoy fuera de los cuartos de final únicamente por diferencia de gol respecto de Racing.

La "Academia", que también suma 27 unidades, visitará a Talleres de Córdoba (26) en otro de los partidos clave de la jornada. Todos los encuentros se disputarán en simultáneo, por lo que la definición será minuto a minuto.

Hasta el momento, el único clasificado de la zona es Vélez (41). Detrás aparecen Argentinos Juniors y River Plate, ambos con 28 puntos. El "Bicho" visitará a Gimnasia de Mendoza, mientras que el "Millonario" hará lo propio ante Banfield. Por su parte, Rosario Central (26) se medirá con el ya clasificado Vélez.

Atlético buscará cerrar de la mejor manera un Apertura en el que fue protagonista durante las primeras fechas, atravesó luego un período de irregularidad y logró reaccionar con una serie de victorias consecutivas que lo devolvieron a la pelea. Más allá del último traspié en Santa Fe, el equipo mantiene intactas sus ilusiones de meterse entre los ocho mejores.

En una tarde que promete emociones hasta el final, el apoyo de los hinchas será fundamental. Vale recordar que el ingreso será libre y gratuito.

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