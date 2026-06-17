Lionel Messi: contra la genialidad no hay libreto

Si un duelo táctico fuese una partida de un videojuego, Lionel Messi sería ese personaje todopoderoso que rompe por completo la dinámica del juego. El que hackea cualquier regla preestablecida. Los jugadores saben que elegirlo es casi injusto. Algo así debe sentir cualquier argelino después del 3-0 de la Selección sobre el conjunto africano. El capitán argentino desarmó todos los moldes: desafió esquemas, disposiciones tácticas y planes de partido. Sólo necesitó seis toques y ponerse de frente al arco para dar el primero de sus tres golpes y redondear una tarde-noche histórica en Kansas en la que ni el mejor de los estrategas hubiera podido encontrar respuestas.