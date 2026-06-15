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Refuerzos, bajas y juveniles: qué dijo Orfila sobre el futuro del plantel de San Martín

El nuevo entrenador evitó referirse a nombres propios, pero anticipó cómo será la evaluación del equipo antes de la segunda rueda.

PRESENTACIÓN. Orfila, de gorra negra, habla con el plantel profesional ante la mirada de los dirigentes.
PRESENTACIÓN. Orfila, de gorra negra, habla con el plantel profesional ante la mirada de los dirigentes.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El DT Alejandro Orfila asumió en San Martín de Tucumán e inició la evaluación del plantel para definir refuerzos y bajas de cara a la segunda mitad de la Primera Nacional.
  • El entrenador evitó dar nombres propios y destacó que dará oportunidades tanto a jugadores experimentados como a juveniles basándose estrictamente en el rendimiento diario.
  • Este proceso de análisis junto a la dirigencia será clave para reestructurar el equipo, recuperar el protagonismo y reposicionar al club como candidato al ascenso.
Resumen generado con IA

La llegada de Alejandro Orfila no sólo abre una nueva etapa en el banco de suplentes de San Martín. También marca el inicio de un proceso de análisis que será clave para definir cómo afrontará el club la segunda mitad del campeonato. El entrenador dejó en claro que durante los próximos días la prioridad será conocer en profundidad al plantel antes de avanzar con cualquier decisión relacionada al mercado de pases.

Aunque evitó hablar de posibles incorporaciones o de futbolistas que podrían dejar la institución, el uruguayo explicó que primero necesita observar a los jugadores en los entrenamientos y comprender el momento que atraviesa cada uno. "Sería irresponsable hablar de nombres cuando recién tuve el primer entrenamiento. Primero hay que observar, conocer y evaluar", sostuvo durante su presentación.

Una oportunidad para todos

La evaluación no alcanzará únicamente a los futbolistas de mayor experiencia. También incluirá a los juveniles que buscan ganarse un lugar dentro del plantel profesional, un tema que cobró fuerza entre los hinchas durante las últimas semanas. Orfila aseguró que no hará diferencias y que todos tendrán la posibilidad de demostrar sus condiciones.

"A mí me gusta trabajar con jóvenes. Cuando un jugador demuestra condiciones y está preparado, tiene oportunidades. Lo importante es el rendimiento", explicó. Mientras tanto, junto a la dirigencia comenzará a analizar las necesidades del equipo pensando en la segunda rueda, una etapa en la que San Martín buscará recuperar protagonismo y volver a posicionarse entre los principales candidatos de la categoría.

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