Refuerzos, bajas y juveniles: qué dijo Orfila sobre el futuro del plantel de San Martín

La llegada de Alejandro Orfila no sólo abre una nueva etapa en el banco de suplentes de San Martín. También marca el inicio de un proceso de análisis que será clave para definir cómo afrontará el club la segunda mitad del campeonato. El entrenador dejó en claro que durante los próximos días la prioridad será conocer en profundidad al plantel antes de avanzar con cualquier decisión relacionada al mercado de pases.