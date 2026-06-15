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Qué le dijo Oscar Mirkin a Alejandro Orfila para convencerlo de dirigir a San Martín

El DT contó detalles de la negociación y destacó el respaldo que recibió antes de llegar a Tucumán.

ACUERDO. Oscar Mirkin le da la mano a Orfila luego de la firma del contrato que lo vincula como nuevo técnico del club.
ACUERDO. Oscar Mirkin le da la mano a Orfila luego de la firma del contrato que lo vincula como nuevo técnico del club. Foto CASM.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El DT Alejandro Orfila asumió en San Martín de Tucumán tras acordar recientemente con el presidente Oscar Mirkin un proyecto deportivo que busca un equipo protagonista.
  • Las conversaciones se iniciaron antes del partido con Colegiales y se manejaron con estricta reserva para evitar filtraciones hasta concretar la firma del contrato.
  • Con esta contratación, San Martín busca consolidar un estilo de juego ofensivo y de ataque en cualquier cancha, clave para sus aspiraciones en la Primera Nacional.
Resumen generado con IA

La llegada de Alejandro Orfila como nuevo técnico de San Martín se generó durante varios días y con absoluta reserva. El propio entrenador reveló que las conversaciones con la dirigencia comenzaron antes del partido frente a Colegiales y que ambas partes decidieron manejar el tema con extrema cautela.

"Veníamos hablando con muchísima prudencia. Tratamos de ser prolijos y no comentar absolutamente nada", explicó durante la conferencia.

El uruguayo incluso contó que observó el partido frente a Colegiales por televisión porque entendía que no correspondía aparecer públicamente mientras la contratación no estuviera cerrada.

La charla que terminó definiendo todo

"Le pregunté al presidente qué quería para San Martín y me dijo que buscaba un equipo protagonista, que salga a buscar los partidos en cualquier cancha", relató. Según explicó, esa coincidencia en la manera de entender el fútbol terminó siendo determinante para aceptar la propuesta de la dirigencia.

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