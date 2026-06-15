DeportesSan Martín de Tucumán

Alejandro Orfila adelantó qué estilo buscará para San Martín y habló de los sistemas que más utiliza

El DT aseguró que pretende un equipo protagonista, ofensivo y capaz de imponer condiciones en cualquier cancha.

PRESENTACIÓN. Orfila habla con el plantel profesional ante la mirada de los dirigentes.
PRESENTACIÓN. Orfila habla con el plantel profesional ante la mirada de los dirigentes. Foto CASM.
Hace 2 Hs

Más allá de las emociones, la presentación de Alejandro Orfila como nuevo técnico de San Martín dejó varias definiciones futbolísticas. El uruguayo aseguró que pretende un equipo con iniciativa y capaz de asumir el protagonismo independientemente del rival o de la condición en la que juegue.

"Me gustan los equipos ofensivos, protagonistas, que intenten imponer condiciones. Después habrá partidos donde salga mejor o peor, pero la idea tiene que ser siempre la misma", explicó.

El entrenador también habló de los sistemas tácticos que utilizó a lo largo de su carrera. Aunque mencionó el 4-2-3-1 y el 4-3-3 como esquemas habituales, aclaró que las características de los futbolistas suelen tener una influencia determinante.

Más importante que el dibujo

"No soy un técnico que se casa con un esquema. Muchas veces depende de los jugadores que tenés y otras veces también influye el rival", sostuvo. Y agregó: "Lo importante no es el sistema, sino que el equipo tenga una identidad clara".

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