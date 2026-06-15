Haaland lidera la ilusión de Noruega frente a Irak en el debut

Resumen para apurados
- Erling Haaland liderará el debut de Noruega frente a Irak este martes en el Estadio de Boston por el Mundial 2026, buscando iniciar con un triunfo en el exigente Grupo I.
- Noruega llega tras unas eliminatorias impecables donde eliminó a Italia, mientras que Irak regresa a la Copa del Mundo luego de 40 años tras vencer a Bolivia en el repechaje.
- El encuentro definirá el rumbo de ambos equipos en una zona compleja que comparten con Francia y Senegal, clave para las aspiraciones de Noruega como posible revelación.
La espera terminó: Erling Haaland, uno de los delanteros más determinantes del planeta, hará este martes su debut en el Mundial 2026. En el Estadio de Boston, Noruega inicia su camino frente a Irak, buscando comenzar con el pie derecho en una zona muy exigente que completan Francia y Senegal. El “Androide” acapara todos los focos internacionales por su temible capacidad goleadora: tiene 56 goles en 50 partidos con la camiseta de su país.
El seleccionado nórdico llega impulsado por una generación de futbolistas excepcional. Más allá del indudable peso del atacante del Manchester City, el equipo conducido por Stale Solbakken cuenta con argumentos colectivos de sobra. Nombres como Martin Odegaard, pieza clave de un Arsenal campeón de la Premier League y subcampeón de Europa, y Alexander Sorloth, de gran campaña con el Atlético de Madrid, le dan un salto de calidad definitivo al ataque.
El andar de Noruega en las eliminatorias fue implacable: se adjudicó el primer puesto con puntaje ideal, marcando 37 goles y recibiendo apenas cinco, un rendimiento arrollador que dejó afuera de la cita máxima a una potencia como Italia. Esa voracidad se revalidó en los amistosos previos, donde los nórdicos vencieron con autoridad por 3-1 a Suecia e igualaron 1-1 ante Marruecos, ratificando su excelente presente.
Un regreso tras 40 años
En la vereda de enfrente estará Irak, que asume el rol de punto en los pronósticos, pero con la enorme ilusión por volver a jugar un Mundial tras su única participación en México 1986.
El combinado asiático selló su boleto de forma agónica en abril al derrotar a Bolivia en el repechaje intercontinental y llega con la aspiración de ser competitivo para convertir el Grupo I en un polvorín. Y el conjunto iraquí ya demostró que puede transformarse en un escollo sumamente peligroso. En uno de sus últimos ensayos de preparación, sorprendió a todos al rescatar un valioso empate ante España, encendiendo las alarmas de sus rivales de zona, a pesar de haber cerrado su fixture de amistosos con una posterior caída por 2-0 frente a Venezuela.
Bajo la dirección técnica del experimentado australiano Graham Arnold, los “Leones de Mesopotamia” buscarán plantar cara apoyados en la potencia de sus delanteros Ali Al-Hamadi y Aymen Hussein, los héroes de la clasificación. El seleccionado de Medio Oriente tratará de romper la lógica y luchará por conseguir su primera victoria en una Copa del Mundo.
En aquella lejana experiencia de hace cuatro décadas, el equipo se despidió en primera fase tras cosechar ajustadas derrotas ante Paraguay (1-0), Bélgica (2-1) y México (1-0). De ese torneo perdura el histórico tanto de Ahmed Radhi, que hasta el día de hoy se mantiene como el único gol del país en la historia de los Mundiales.
Posibles formaciones
Irak: Ahmed Basil; Merchas Doski, Akam Hashim, Zaid Tahseen y Hussein Ali; Aimar Sher, Amir Al Ammari, Ibrahim Bayesh y Youssef Amyn; Aymen Hussein y Ali Al Hamadi. DT: Graham Arnold.
Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem y David Møller Wolfe; Oscar Bobb, Sander Berge, Martin Ødegaard y Antonio Nusa; Erling Haaland y Alexander Sørloth. DT: Ståle Solbakken.
Árbitro: Pierre Ghislai Atcho (Gabón).
Estadio: Boston Stadium.
TV: TyC Sports y DSports.