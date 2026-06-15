Haaland lidera la ilusión de Noruega frente a Irak en el debut

Bajo la dirección técnica del experimentado australiano Graham Arnold, los “Leones de Mesopotamia” buscarán plantar cara apoyados en la potencia de sus delanteros Ali Al-Hamadi y Aymen Hussein, los héroes de la clasificación. El seleccionado de Medio Oriente tratará de romper la lógica y luchará por conseguir su primera victoria en una Copa del Mundo.

En aquella lejana experiencia de hace cuatro décadas, el equipo se despidió en primera fase tras cosechar ajustadas derrotas ante Paraguay (1-0), Bélgica (2-1) y México (1-0). De ese torneo perdura el histórico tanto de Ahmed Radhi, que hasta el día de hoy se mantiene como el único gol del país en la historia de los Mundiales.