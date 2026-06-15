No subestimen al "9": Lukaku esperó su oportunidad y rescató a Bélgica de la derrota

El delantero ingresó y, en su primera intervención, provocó la jugada que terminó en el empate definitivo. Lo celebró con una sobriedad extraña, casi como si hubiera descargado una bronca acumulada. García, desde el banco, levantó los brazos con euforia. El gol parecía darle la razón a ambos: al técnico por mover las piezas y al goleador por recordar que los “9” siguen existiendo por algo.