Bélgica y Egipto igualaron en su debut en el Mundial 2026

En el complemento, obligados, los "Diablos Rojos" se adelantaron en la cancha y comenzaron a amenazar el arco egipcio. Pero fue recién con el ingreso de Romelu Lukaku cuando pudieron concretar. Tras un gran centro de Thomas Meunier, el goleador del Napoli entró con fuerza al área y provocó el gol en contra de Mohamed Hany, que sentenció el 1-1 final.