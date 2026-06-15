Copa del Mundo

Bélgica y Egipto igualaron en su debut en el Mundial 2026

Romelu Lukaku ingresó en el complemento y provocó el gol en contra que le dio la igualdad al conjunto europeo. Emam Ashour había puesto en ventaja a los africanos.

Bélgica y Egipto igualaron en su debut en el Mundial 2026
Hace 1 Hs

En el estreno del Grupo G del Mundial 2026, Bélgica no pudo con Egipto, que dominó en la primera mitad y se mostró peligroso durante toda la tarde.

Emam Ashour, a los 19 minutos, puso el 1-0, y a eso le siguió el peor momento de los belgas, que sintieron el golpe y se mostraban desconcertados.

En el complemento, obligados, los "Diablos Rojos" se adelantaron en la cancha y comenzaron a amenazar el arco egipcio. Pero fue recién con el ingreso de Romelu Lukaku cuando pudieron concretar. Tras un gran centro de Thomas Meunier, el goleador del Napoli entró con fuerza al área y provocó el gol en contra de Mohamed Hany, que sentenció el 1-1 final.

El final fue de ida y vuelta, con ambos equipos intentando quedarse con el triunfo. El empate fue lo más justo.

Con este resultado, cobra vital importancia el partido de esta noche, desde las 22, entre Irán y Nueva Zelanda.

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