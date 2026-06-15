Mundial 2026: el capitán de Irán dijo que "la tensión política contradice el mensaje de paz" de la FIFA

Resumen para apurados
- El capitán de Irán, Mehdi Taremi, criticó en Los Ángeles la tensión política y los problemas de visado antes del debut en el Mundial 2026, señalando que contradicen la paz de la FIFA.
- Debido al conflicto geopolítico y trabas de visas para 11 colaboradores, la selección iraní debió mudar su preparación a México tras advertencias de seguridad de Donald Trump.
- El conflicto expone cómo las tensiones diplomáticas afectan el plano deportivo, planteando desafíos éticos y logísticos para la FIFA en la organización de futuros torneos.
La previa del debut de la selección de Irán en el Mundial 2026 se vio sacudida por las fuertes declaraciones de su capitán, Mehdi Taremi. El delantero aseguró que la experiencia del torneo se ha visto severamente empañada por el contexto geopolítico y los obstáculos logísticos, una situación que, según sus palabras, contradice directamente el espíritu de fraternidad del fútbol global.
La participación del conjunto asiático ha estado rodeada de incertidumbre debido al conflicto bélico que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. El panorama se tornó aún más complejo tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó públicamente que "la vida y la seguridad" de la delegación correrían peligro si asistían al torneo.
Al respecto de cómo afectó esto la llegada del plantel, Taremi fue tajante en la conferencia de prensa previa al partido frente a Nueva Zelanda: "Por supuesto que hemos sentido la tensión desde el momento en que llegamos a este Mundial. No estamos viviendo la misma experiencia maravillosa de paz y alegría de anteriores Mundiales. Pero sé que no solo nos ha pasado a nosotros; varios países han tenido problemas con los visados y cambios en los campos de entrenamiento. Ya había tensión incluso antes de llegar".
Para intentar esquivar las trabas burocráticas, la federación iraní debió modificar su planificación sobre la marcha y trasladó su base de entrenamiento a la ciudad mexicana de Tijuana. A pesar de este intento por facilitar la logística, el impacto fue inevitable y a once miembros del cuerpo técnico se les denegó el visado estadounidense para cruzar la frontera y asistir a los partidos. Taremi señaló además que la problemática no es exclusiva de su país, ejemplificando con el caso del árbitro somalí Omar Artan, a quien también se le rechazó el ingreso a Estados Unidos.
El atacante extendió su descargo apuntando al rol de las organizaciones internacionales y el espíritu del juego: "Este tipo de tensión socava esa alegría y socava el mensaje de la FIFA, que es que el fútbol trae la paz. Creo que este Mundial podría haber ofrecido un ambiente mejor del que ha habido. Pero espero que en el futuro sea mejor para todos los aficionados, independientemente del equipo al que apoyen".
El seleccionado iraní arribó a Los Ángeles en medio de un clima complejo. La ciudad alberga a una de las comunidades de expatriados iraníes más grandes del mundo, y ya se registraron manifestaciones de protesta frente al hotel de concentración del equipo. Frente a la expectativa de un ambiente hostil en el estadio, el capitán buscó desmarcar al plantel de las disputas gubernamentales. "Jugamos para todos los iraníes. En todos los países la gente tiene opiniones diferentes y, como futbolistas, estamos aquí para unir a la gente, independientemente de dónde vivan. Todo el mundo tiene derecho a su propia opinión y la respetamos. Estamos aquí para llevar alegría al pueblo iraní. No nos metemos en política, estamos aquí para jugar al fútbol", remarcó con firmeza.
Por su parte, el seleccionador de Irán, Amir Ghalenoei, respaldó los dichos de su jugador y aportó detalles sobre cómo las decisiones externas mermaron el trabajo táctico. "El fútbol tiene sus propios planes y estrategias, y necesitamos una buena planificación para participar en esto. Nuestra concentración se cambió dos veces, primero en Estados Unidos y luego nos trasladaron a México. Por supuesto que eso nos afecta", admitió el entrenador.
A pesar del evidente impacto negativo en el plano deportivo, Ghalenoei concluyó la atención a los medios con un mensaje de resiliencia de cara al estreno mundialista: "Me gustaría dar las gracias al buen pueblo de México. Pero los iraníes estamos acostumbrados a sacar oportunidades de las dificultades, y no pienso en otra cosa que en llevar alegría a nuestro pueblo; el resto está en manos de Dios. Si Dios quiere, sé que nuestros jugadores están decididos a dar lo mejor de sí mismos".