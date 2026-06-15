Mundial 2026: el capitán de Irán dijo que "la tensión política contradice el mensaje de paz" de la FIFA

El seleccionado iraní arribó a Los Ángeles en medio de un clima complejo. La ciudad alberga a una de las comunidades de expatriados iraníes más grandes del mundo, y ya se registraron manifestaciones de protesta frente al hotel de concentración del equipo. Frente a la expectativa de un ambiente hostil en el estadio, el capitán buscó desmarcar al plantel de las disputas gubernamentales. "Jugamos para todos los iraníes. En todos los países la gente tiene opiniones diferentes y, como futbolistas, estamos aquí para unir a la gente, independientemente de dónde vivan. Todo el mundo tiene derecho a su propia opinión y la respetamos. Estamos aquí para llevar alegría al pueblo iraní. No nos metemos en política, estamos aquí para jugar al fútbol", remarcó con firmeza.