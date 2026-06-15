Desde Praia hasta Avellaneda: la ola de festejos que desató el histórico empate de Cabo Verde ante España

Resumen para apurados
- Cabo Verde empató históricamente 0-0 ante España este 15 de junio en Atlanta en su debut absoluto en el Mundial 2026, desatando festejos en su país y en Argentina.
- El modesto equipo africano resistió el dominio de la campeona europea. La hazaña generó festejos en Praia y en la histórica comunidad caboverdiana de Dock Sud, Argentina.
- Este punto histórico motiva a Cabo Verde a pelear la clasificación en el competitivo Grupo H del Mundial, que completan las selecciones de Uruguay y Arabia Saudita.
Cabo Verde plantó bandera en su debut absoluto en las Copas del Mundo y firmó una página dorada que se recordará por siempre. En el marco de la primera fecha del Grupo H, el seleccionado africano resistió con grandeza y le arrancó un empate 0-0 heroico a España, nada más y nada menos que la candidata y vigente campeona de la Eurocopa. Este resultado es muchísimo más que un punto: es una alegría inédita para un país que está viviendo un verdadero cuento de hadas en Norteamérica y que ya desató festejos apasionados en distintos rincones del planeta.
En Praia, la capital del país, las calles se inundaron de una marea humana apenas se escuchó el pitazo final en Atlanta. Siendo una antigua colonia portuguesa, la cultura caboverdiana es una mixtura perfecta entre los paisajes africanos y la pasión de Portugal y Brasil, algo que quedó en evidencia en las celebraciones. Las caravanas de autos, el estallido de las bocinas y los ritmos de percusión típicos de la región transformaron el centro de la ciudad en un carnaval anticipado.
HAY FIESTA EN CABO VERDE.— Sudanalytics (@sudanalytics_) June 15, 2026
QUÃ LOCURA. pic.twitter.com/77zny6NyID https://t.co/Lr2HJGFIZ1
Pero la locura por los "Tiburones Azules" no conoce de fronteras geográficas. La histórica gesta cruzó el océano Atlántico y retumbó con fuerza en el sur del Gran Buenos Aires, más precisamente en Dock Sud, partido de Avellaneda. Allí, la histórica comunidad de "La Caboverdiana" —una de las colectividades más antiguas del país— organizó una reunión masiva para presenciar el ansiado estreno de su selección.
AsÃ se viviÃ³ el empate de Cabo Verde ante EspaÃ±a en âLA CABOVERDEANAâ, en Dock Sud.— Sudanalytics (@sudanalytics_) June 15, 2026
SÃ, Â¡EN ARGENTINA! pic.twitter.com/7Ro9azfmAg https://t.co/Lr2HJGFIZ1
Más de un centenar de personas se congregaron en la sede vecinal, uniendo a distintas generaciones entre banderas, camisetas y una emoción a flor de piel. El sufrimiento del partido se transformó en un desahogo ensordecedor tras los 90 minutos de resistencia, festejando el punto ante la poderosa España como si fuera un campeonato. El pequeño archipiélago situado frente a las costas de Senegal demostró que el fútbol no sabe de presupuestos ni de lógica, y ahora, con la moral por las nubes, la comunidad caboverdiana se ilusiona con dar pelea en una zona sumamente competitiva que completan Uruguay y Arabia Saudita.