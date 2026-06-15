Desde Praia hasta Avellaneda: la ola de festejos que desató el histórico empate de Cabo Verde ante España

Cabo Verde plantó bandera en su debut absoluto en las Copas del Mundo y firmó una página dorada que se recordará por siempre. En el marco de la primera fecha del Grupo H, el seleccionado africano resistió con grandeza y le arrancó un empate 0-0 heroico a España, nada más y nada menos que la candidata y vigente campeona de la Eurocopa. Este resultado es muchísimo más que un punto: es una alegría inédita para un país que está viviendo un verdadero cuento de hadas en Norteamérica y que ya desató festejos apasionados en distintos rincones del planeta.