Miami también late de celeste y blanco: el negocio tucumano que se prepara para vivir el Mundial
Resumen para apurados
- La cadena gastronómica tucumana Craft prepara sus 11 sucursales en Miami para recibir a hinchas argentinos durante el Mundial 2026, consolidándose como punto de encuentro.
- Fundado hace cinco años tras la pandemia por Nicolás Bleckwedel, el negocio se expandió en Florida gracias a una estrategia que equilibra precio y calidad en un mercado costoso.
- Con la expectativa de repetir el éxito de Qatar 2022, el crecimiento de Craft refleja la creciente influencia y presencia de la comunidad argentina y tucumana en Estados Unidos.
Los tucumanos estamos en todas partes, y Miami no es la excepción. En una ciudad marcada por la diversidad cultural y el movimiento constante, un emprendimiento nacido en Tucumán logró hacerse un lugar propio. Se trata de Craft, una cadena gastronómica que ya cuenta con 11 sucursales y que, en cada gran evento deportivo, se transforma en punto de encuentro para la comunidad argentina.
“Venimos bien, la gente está aceptando bastante bien nuestro producto. Ya estamos cinco años acá y pudimos abrir varias sucursales”, contó a LA GACETA su propietario, Nicolás Bleckwedel, quien destacó el crecimiento sostenido del negocio en uno de los mercados más competitivos del mundo.
Con la llegada del Mundial, el fútbol vuelve a ser protagonista en cada uno de los locales. “Acá los eventos deportivos tienen mucha importancia, así que siempre tratamos de pasar los más relevantes. Todos nuestros restaurantes tienen televisión y sonido para que la gente pueda vivir el partido como corresponde”, explicó.
Aunque el clima mundialista todavía no alcanzó su punto máximo, Bleckwedel reconoció que el interés empieza a crecer. “No lo vemos tanto por ahora. Es una ciudad muy grande y hasta el fin de semana la gente estaba más pendiente de la final de la NBA. Pero de a poco se empieza a notar más movimiento”, señaló.
La experiencia no es nueva. Durante el Mundial de Qatar 2022, la cadena ya había organizado transmisiones en sus principales locales. “Teníamos tres sucursales y en dos de ellas se llenaba completamente. Fue algo muy lindo y esperamos repetirlo este año”.
El crecimiento de Craft Miami no es casual. Según su dueño, el diferencial estuvo en sostener una propuesta clara en un contexto complejo. “Llegamos después de la pandemia, cuando Miami estaba muy abierto y había muchas oportunidades. Nosotros apostamos a una relación precio-calidad coherente, algo distinto a otras propuestas que eran muy caras. Eso nos permitió crecer”, explicó.
Actualmente, los locales están distribuidos entre Miami y Fort Lauderdale, en zonas tanto turísticas como residenciales. “Acá todo es caro, no solo la gastronomía. Por eso tratamos de ofrecer algo accesible sin perder calidad”, agregó.
Más allá del negocio, el fútbol también forma parte de su vida cotidiana. “Veo muchísimo fútbol, aunque no soy hincha de ningún equipo”, dijo. Y como no podía ser de otra manera, destacó la posibilidad de ver de cerca a Lionel Messi en el Inter Miami: “Es espectacular, lo fui a ver varias veces. Es un privilegio tenerlo acá”.
En una ciudad donde conviven culturas de todo el mundo, la presencia tucumana también se hace notar. “Está lleno de tucumanos, se los escucha por todos lados”, afirmó entre risas. Sin embargo, la distancia no borra las raíces. “Siempre se extraña. Trato de ir al menos tres veces por año. La vida social allá no tiene comparación, eso se siente mucho”, reconoció.