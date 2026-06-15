Miami también late de celeste y blanco: el negocio tucumano que se prepara para vivir el Mundial

Los tucumanos estamos en todas partes, y Miami no es la excepción. En una ciudad marcada por la diversidad cultural y el movimiento constante, un emprendimiento nacido en Tucumán logró hacerse un lugar propio. Se trata de Craft, una cadena gastronómica que ya cuenta con 11 sucursales y que, en cada gran evento deportivo, se transforma en punto de encuentro para la comunidad argentina.