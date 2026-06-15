En pleno Mundial, Túnez despidió a su técnico tras la dura goleada ante Suecia

Resumen para apurados
- La federación de Túnez despidió al DT Sabri Lamouchi tras perder 5-1 ante Suecia en el debut del Grupo F del Mundial 2026, siendo la primera baja de un técnico en el torneo.
- El ciclo de Lamouchi duró solo cinco partidos. La goleada sueca, con doblete de Ayari y tantos de Isak, Gyokeres y Svanberg, aceleró su salida tras un rendimiento insostenible.
- Este despido obliga a Túnez a reorganizarse de urgencia para enfrentar a Japón, mientras que Suecia lidera el Grupo F y se perfila como candidata a octavos de final.
La primera salida de un director técnico en el Mundial 2026 ya tiene nombre. La federación tunecina decidió despedir a Sabri Lamouchi luego de la contundente derrota por 5-1 frente a Suecia en el estreno del Grupo F, un resultado que dejó al combinado africano golpeado desde el arranque del certamen.
El ciclo de Lamouchi al frente del seleccionado fue breve: dirigió apenas cinco partidos, con un saldo de un triunfo, un empate y tres derrotas. Sin embargo, la magnitud de la caída en el debut mundialista aceleró una decisión que se tomó pocas horas después del encuentro.
Suecia fue ampliamente superior desde el inicio y construyó una goleada sin atenuantes gracias a los tantos de Yasin Ayari -por duplicado-, Alexander Isak, Victor Gyokeres y Mattias Svanberg. Túnez logró descontar antes del entretiempo por intermedio de Omar Rekik, aunque nunca logró meterse nuevamente en partido.
Con este resultado, el conjunto europeo quedó como único líder del Grupo F, favorecido además por el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón en el otro encuentro de la zona, disputado en Texas. El equipo sueco firmó una de las actuaciones más sólidas en lo que va del torneo y empieza a perfilarse como serio candidato a avanzar a los octavos de final.
Para Túnez, en cambio, el panorama se volvió complejo desde el inicio. La salida de Lamouchi obliga a una rápida reorganización de cara a la segunda fecha, en la que enfrentará a Japón con la necesidad imperiosa de sumar puntos para mantenerse con vida en la competencia.
Suecia, por su parte, tendrá una prueba de mayor exigencia cuando se mida con Países Bajos en un duelo que podría comenzar a definir el liderazgo del grupo.