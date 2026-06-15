En pleno Mundial, Túnez despidió a su técnico tras la dura goleada ante Suecia

Con este resultado, el conjunto europeo quedó como único líder del Grupo F, favorecido además por el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón en el otro encuentro de la zona, disputado en Texas. El equipo sueco firmó una de las actuaciones más sólidas en lo que va del torneo y empieza a perfilarse como serio candidato a avanzar a los octavos de final.