Mundial 2026

Con la épica encendida: el video que compartieron los jugadores de la Selección Argentina antes del debut en el Mundial ante Argelia

Al menos siete futbolistas del plantel de Lionel Scaloni subieron a sus redes la misma secuencia. Una conocida canción que Messi utilizó tras la consagración albiceleste en Qatar.

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Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Jugadores de la Selección Argentina compartieron un emotivo video en redes antes del debut contra Argelia en Kansas City por el Mundial 2026, buscando motivar a los hinchas.
  • La secuencia de 15 segundos muestra a los futbolistas con el tema 'Arrancármelo' de Wos de fondo, canción que Messi ya había utilizado tras la consagración en el Mundial de Qatar.
  • Esta acción reafirma la unidad y mística del plantel de cara a la defensa del título. Cosechó interacciones de figuras actuales y exfutbolistas de la selección como Di María.
Resumen generado con IA

A pocas horas del debut en el Mundial ante Argelia, la Selección argentina volvió a conectar con su costado más emocional. Lo hizo mediante un breve pero potente video que rápidamente se replicó en las redes sociales y que tuvo como protagonistas a varios referentes del plantel.

Las imágenes, compartidas casi en simultáneo por Giovanni Lo Celso, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Lisandro Martínez -y originalmente publicadas en el feed de Cristian “Cuti” Romero- muestran a los futbolistas caminando en cámara lenta, vestidos con ropa de entrenamiento y con la bandera argentina como telón de fondo. 

La escena, cargada de épica, encuentra en la música su punto más alto: las estrofas de “Arrancármelo”, del rapero argentino Wos, funcionan como hilo conductor de un mensaje que remite tanto a la lucha como a la resiliencia.

“Y no tengo planeado, morirme desangrado. Y no, no me pidas que no vuelva a intentar…”, suena mientras los jugadores avanzan con gesto serio, casi ritual. Al frente de todos aparece Lionel Messi, capitán y símbolo, con la mirada fija hacia adelante. La secuencia dura apenas 15 segundos, pero alcanza para condensar el clima previo al debut ante Argelia en Kansas City.

La elección de la canción no es casual. Hace tres años y medio, el propio Messi había utilizado ese mismo fragmento para acompañar un mensaje de agradecimiento tras la consagración en Qatar. 

Ahora, en la antesala de una nueva defensa del título, la referencia parece reforzar la idea de continuidad y ambición: volver a intentar, volver a pelear, volver a poner las cosas en su lugar.

La publicación generó una fuerte repercusión entre sus compañeros y excompañeros. Lisandro Martínez reaccionó con un “Uff” y corazones, mientras que Leandro Paredes, Lo Celso y Molina sumaron emojis en sintonía. Incluso Ángel Di María, ya fuera del plantel, dejó su “me gusta”, evidenciando que el espíritu del grupo trasciende la cancha.

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