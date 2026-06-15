Con la épica encendida: el video que compartieron los jugadores de la Selección Argentina antes del debut en el Mundial ante Argelia

“Y no tengo planeado, morirme desangrado. Y no, no me pidas que no vuelva a intentar…”, suena mientras los jugadores avanzan con gesto serio, casi ritual. Al frente de todos aparece Lionel Messi, capitán y símbolo, con la mirada fija hacia adelante. La secuencia dura apenas 15 segundos, pero alcanza para condensar el clima previo al debut ante Argelia en Kansas City.