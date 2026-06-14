El rosarino Luciano Ambrogi se consagró campeón del Challenger de Tucumán

"Ellos lo viven de la misma forma que soy yo. Somos una familia muy emocional. Las cosas de la familia nos gusta disfrutarlas mucho y se nota cómo me bancan y cómo me apoyaron siempre durante todos estos años. Mi familia hizo un esfuerzo muy grande para que yo pudiera jugar al tenis. Mi hermano sacrificó mucho para que yo pudiera desarrollar mi carrera y ellos se merecen este título tanto como yo", expresó conmovido. Y cerró con un mensaje directo a su hogar: "A mi mamá, que se quedó en casa, también quiero agradecerle porque siempre se movió para ayudarme a conseguir cosas para mi carrera. Este título se lo dedico a ella".