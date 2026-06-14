VIDEO: Así fue el primer gol de Curazao en un Mundial: bombazo a Manuel Neuer y festejo alocado

El reloj marcaba los 20 minutos de la primera etapa cuando llegó la acción que paralizó los corazones de los miles de fanáticos caribeños que coparon las tribunas con banderas y un color excepcional. El jugador del Zúrich de Suiza, Livano Comenencia —quien en su etapa juvenil defendió la camiseta de los Países Bajos—, se proyectó con decisión al ataque. Tras un despeje corto, la pelota le quedó picando en la frontal del área grande. El futbolista no dudó: sacó un potente zurdazo que se desvió levemente en el camino y terminó venciendo la resistencia del histórico Manuel Neuer para el 1-1.