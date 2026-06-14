Mundial 2026: Alemania no tuvo piedad ante Curazao y arrancó el Grupo E con una goleada histórica
El seleccionado de Julian Nagelsmann se impuso por 7-1 en Houston y lidera el Grupo E. Aunque el debutante caribeño sorprendió con un empate transitorio, la jerarquía de los europeos liquidó el pleito sin atenuantes.
Resumen para apurados
- Alemania goleó 7-1 a Curazao en Houston por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026, buscando revertir sus tempranas eliminaciones en 2018 y 2022.
- Aunque Curazao logró un empate transitorio histórico, la jerarquía de Alemania liquidó el partido con goles de Nmecha, Havertz, Schlotterbeck, Musiala, Brown y Undav.
- Con este triunfo, Alemania lidera su zona y se medirá ante Costa de Marfil el próximo sábado, mientras que Curazao buscará recuperarse frente al seleccionado de Ecuador.
Alemania inició su camino en el Mundial 2026 con un abultado triunfo que le permite acomodarse rápidamente en la cima del Grupo E. Tras las eliminaciones en primera fase sufridas en Rusia 2018 y Qatar 2022, el equipo germano goleó 7-1 a Curazao, que hacía su estreno absoluto en la competencia de la FIFA.
La apertura del marcador llegó rápido. A los 5 minutos del primer tiempo, Felix Nmecha sacó un remate de media distancia que venció la portería caribeña. Sin embargo, Curazao se mantuvo ordenado y aprovechó su primera llegada clara para emparejar el marcador a los 21 minutos, cuando Livano Comenencia capturó un rebote en la frontal del área y definió con potencia.
El balón se desvió levemente en Joshua Kimmich antes de ingresar, lo que significó un tanto histórico para la isla. Con este gol, además, Alemania estiró su racha sin poder mantener la valla invicta en partidos mundialistas, registro que mantiene desde la final de Brasil 2014.
El conjunto dirigido por Dick Advocaat no pudo sostener el ritmo en los minutos posteriores. A los 37’, el defensor Nico Schlotterbeck conectó un tiro de esquina de cabeza para establecer el 2-1. En la última jugada de la primera etapa, el árbitro marroquí Jalal Jayed sancionó un penal por infracción sobre Nmecha, y Kai Havertz se encargó de estirar la diferencia desde los doce pasos.
El inicio del complemento terminó de quebrar el partido. Al minuto de juego, Jamal Musiala aprovechó un pase filtrado de Kimmich y definió cruzado para el 4-1. A partir de allí, Alemania controló la posesión de la pelota y reguló las cargas físicas frente a un oponente que sufrió el desgaste en el retroceso. Nathaniel Brown convirtió el quinto a los 67 minutos, mientras que Deniz Undav y nuevamente Havertz decoraron el 7-1 definitivo sobre el cierre del encuentro.
Con este resultado, Alemania sumó sus primeros tres puntos y lidera la zona a la espera del cierre de la jornada entre Ecuador y Costa de Marfil. En la próxima fecha, programada para el sábado 20 de junio, los conducidos por Nagelsmann enfrentarán al combinado africano a las 17:00, mientras que Curazao buscará recuperarse ante el elenco sudamericano a las 21.