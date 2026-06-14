Mundial 2026: Alemania no tuvo piedad ante Curazao y arrancó el Grupo E con una goleada histórica

El inicio del complemento terminó de quebrar el partido. Al minuto de juego, Jamal Musiala aprovechó un pase filtrado de Kimmich y definió cruzado para el 4-1. A partir de allí, Alemania controló la posesión de la pelota y reguló las cargas físicas frente a un oponente que sufrió el desgaste en el retroceso. Nathaniel Brown convirtió el quinto a los 67 minutos, mientras que Deniz Undav y nuevamente Havertz decoraron el 7-1 definitivo sobre el cierre del encuentro.