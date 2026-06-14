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EN VIVO: Franco Colapinto corre el GP de Barcelona y va por una remontada en la Fórmula 1

Franco Colapinto buscará dar el golpe en Barcelona.
Franco Colapinto buscará dar el golpe en Barcelona.

El piloto argentino de Alpine parte desde el 13° lugar en el Circuito de Barcelona-Cataluña e intentará avanzar en una carrera que tendrá a George Russell largando desde la pole position. Seguí el minuto a minuto del GP de Barcelona.

Hace 45 Min

Lo que tenés que saber

Llegó el momento más esperado del fin de semana para Franco Colapinto. El piloto argentino afronta el Gran Premio de Barcelona con el objetivo de remontar desde el 13° lugar de la parrilla e intentar meterse en la pelea por los puntos, luego de una clasificación en la que mostró un sólido rendimiento y quedó muy cerca de acceder a la Q3.

La carrera tendrá a George Russell largando desde la pole position, acompañado por Lewis Hamilton en la primera fila. Detrás partirán Kimi Antonelli y Lando Norris, mientras que Max Verstappen buscará avanzar desde la tercera fila en un circuito donde las estrategias y la gestión de los neumáticos suelen ser determinantes.

Colapinto, por su parte, volverá a compartir el desafío con Pierre Gasly y confía en el ritmo mostrado por el Alpine durante las prácticas para recuperar posiciones. La salida, las paradas en boxes y las altas temperaturas previstas en el asfalto podrían jugar un papel clave en el desarrollo de una competencia que promete emociones desde la primera vuelta.

Seguí en esta cobertura en vivo todas las incidencias del GP de Barcelona, con el minuto a minuto de la actuación de Franco Colapinto, las principales maniobras, las estrategias de los equipos y la lucha por la victoria.

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